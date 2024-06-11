屠龍小隊案　被告李家田向警供稱與成員輪流試開真槍　曾自行保管槍械 (17:19)

較早前有證供指，被告張銘裕的Tg帳號為「小熊維尼」，認罪的黃振強帳號名為「Happy healer」，涉案同謀吳智鴻帳號則是「鴻仔」。

根據錄影會面片段，警員楊立隆指李家田牽涉串謀意圖傷人案，李表示不需要律師陪同，李稱讀至大專教育程度，Tg帳戶名稱包括「檸檬」、「John lemon」及「黃又藍」。李憶述，於2019年8月初荃灣發生斬人事件，他在現場「撞下撞下」結識一群人，為了保護在地鐵站張貼文宣的市民，就與其他人開設群組。群組後來剩下約9、10人，形成「屠龍」。

李表示，「屠龍」隊長是叫做「Happy healer」的男子，但不知他的真正全名，只知道有個「強」字，又指他身型「大隻」，另一男子「小熊維尼」較瘦削；當隊長於同年10至11月在問各人會否試槍，「小熊維尼」和李示意參加。李指，隊長與他們在荃灣大排檔吃飯時，談及會連同「鴻仔」方面的人試槍。

李續說，試槍當天凌晨前和「小熊維尼」跟隨長髮的「鴻仔」等約4人，在山上走到樹木茂盛之處，在士多附近試槍。「鴻仔」放下背囊取槍出來，然後與李等人朝着空地輪流試槍，「鴻仔」對李說「你撳個掣就得㗎啦」，於是李按下發射子彈，發出「嘭」一聲。「鴻仔」亦拿出一堆袋裝粉末，插線點火引爆，「嗰堆粉爆開咗」。案件明（12日）續。