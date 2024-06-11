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港大醫學院推3D打印仿製病患肝臟　助肝癌病人篩選藥物 (15:50)

肝癌是本港第三大癌症死因，港大醫學院推出全球首個「仿生肝立方：肝癌和肝病的全面精準診療平台」（「肝立方」），透過3D生物打印仿製病患肝臟，能在一至兩周內評估藥物和療法的功效和副作用，幫助醫生作出精準診療決策，早前獲日內瓦發明金獎。領導該項研究的港大醫學院臨牀醫學學院外科學系講座教授萬鈞指，「肝立方」可協助病人快速找到最有效藥物，爭取治療時機，減少癌病復發及延長生存期。

萬鈞引述香港癌症資料統計中心數據指，本港每年錄得約1800宗肝癌新症，逾1500人死於肝癌。她續稱，逾八成患者確診時已是晚期，而晚期未能以手術治療的病人，多需服用化療藥物，靶向藥物及免疫藥物，但存在副作用毒、應答率低等問題，因此治療效果有限。

她續稱，因腫瘤與免疫微環境對藥效、副作用及耐藥性產生不同的影響，因此同一種藥物在不同患者上的臨牀療效各異，現時醫生多根據國際指引提供治療，缺少精準的藥物篩選方法，病人長需花費大量金錢及時間成本篩選適合自己的藥物。

「肝立方」是一個透明的正方體，內有血管結構，腫瘤組織、正常組織等。研究團隊從肝癌患者的組織中提取肝細胞、腫瘤細胞及基質蛋白，以度身訂製肝立方，能夠精準模擬每個患者的腫瘤特徵，如各類細胞的數目、組織硬度、免疫微環境等。

萬鈞稱，肝立方能模擬病患腫瘤的免疫微環境，而傳統的類器官等模型只是「一個腫瘤細胞團」，強調肝立方的獨特性。她亦指，肝癌免疫治療的應答率不超過20%，透過肝立方能為病人篩選到精準的治療方案，亦有助加速發現新的免疫治療靶點和開發新的治療手段。

團隊成員之一、港大醫學院臨牀醫學學院外科學系博士後研究員楊偉豪稱，打印「肝立方」的成本最低約為1至2萬，內置的組織可個人化訂製，因此「有平有貴」，而現時市面上用於藥物及療法篩選的類器官等模型售價約為6萬，相信「肝立方」價格更低。

萬鈞稱，研發階段是從病患切除的肝癌組織中提取細胞，若要提取活體組織進行研發需經過倫理評估，現正進行臨牀前研究、安全性評估等，冀透過科學數據支持，加快推出產品至本港及海外。

相關字詞﹕編輯推介 肝立方 港大醫學院 肝癌

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