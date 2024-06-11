回應機師學員瞞報培訓事故　國泰料影響有限 (15:46)

白恩斯指，國泰與一直合作至今、位於澳洲的阿德萊德飛行培訓中心(FTA) 關係良好，國泰在疫情期間決定再與其他飛行學校合作，以訓練更多機師，曾考慮與南非、歐洲和美國其他地方的飛行學校合作，籌備過程花近2年，最終才選定位於鳳凰城的AeroGuard，因該校的機師訓練設備良好，當地的天氣亦適合提供飛行訓練。

被問到國泰如何形容事件後與AeroGuard的關係，以及日後會否更嚴格地甄選見習機師，白恩斯指，國泰對AeroGuard的信心不變，而飛行訓練課程設不同關卡（checkpoints)，學員需要通過每關考核才能進入下一階段，事實上亦並非每人均能成功通過所有考核畢業，認為課程設計本身已有在不斷檢視學生的表現。 白恩斯稱，國泰已就事件與民航處保持溝通，又認為如單憑近日幾宗事件便認為國泰需重新審視與AeroGuard的關係、重新檢視見習機師訓練計劃，說法令人遺憾(it’s a shame)。