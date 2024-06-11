回應機師學員瞞報培訓事故　國泰料影響有限 (15:46)

為國泰機師學員提供訓練的美國飛行訓練學校AeroGuard上周發電郵，指有國泰學員近日單人飛行訓練時接連發生3宗意外，但學員未報告事件便繼續飛行，故決定即時起暫停所有國泰機師學員單人飛行訓練，事件上升至美國聯邦航空管理局亦調查事件。國泰航務部飛行總經理白恩斯（Tim Burns）今日（11日）透露，3位涉事學員皆屬香港人，又指國泰目前認為AeroGuard作為校方亦有一定責任，因學員仍處於學習階段，AeroGuard理應有教導學員甚麼時候要報告事故，並監督學員跟隨。惟白恩斯強調，國泰對AeroGuard的信心不變，又指遭暫停的單人飛行訓練只佔課程一小部分，學員可繼續其他訓練，暫見不到事件會令學員延遲畢業。
白恩斯指，國泰與一直合作至今、位於澳洲的阿德萊德飛行培訓中心(FTA) 關係良好，國泰在疫情期間決定再與其他飛行學校合作，以訓練更多機師，曾考慮與南非、歐洲和美國其他地方的飛行學校合作，籌備過程花近2年，最終才選定位於鳳凰城的AeroGuard，因該校的機師訓練設備良好，當地的天氣亦適合提供飛行訓練。
被問到國泰如何形容事件後與AeroGuard的關係，以及日後會否更嚴格地甄選見習機師，白恩斯指，國泰對AeroGuard的信心不變，而飛行訓練課程設不同關卡（checkpoints)，學員需要通過每關考核才能進入下一階段，事實上亦並非每人均能成功通過所有考核畢業，認為課程設計本身已有在不斷檢視學生的表現。 白恩斯稱，國泰已就事件與民航處保持溝通，又認為如單憑近日幾宗事件便認為國泰需重新審視與AeroGuard的關係、重新檢視見習機師訓練計劃，說法令人遺憾(it’s a shame)。