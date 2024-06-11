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狗場負責人涉殘酷對待狗隻被控三罪　義工供稱目睹狗場衛生惡劣 (14:46)

前年有動物組織接獲求助，指一隻被放養的唐狗被人斬傷後躲入城門水塘一個洞窟內，惟該組織義工發現狗隻傷勢與刀傷無關，並在狗主的狗場內發現多兩隻受傷狗隻。事後該名狗主被漁護署票控3項殘酷對待動物罪，她否認控罪，案件今日（11日）在西九龍裁判法院開審。義工供稱，被告狗場衛生惡劣，附近有死老鼠，受傷狗隻躺在籠內，被告更一度拉扯狗隻站立以證明它身體無恙。

被告徐玉蘭（現69歲）被控於2022年9月至12月間在葵涌上一村內殘酷對待3隻分別名為「阿仔」、「千歲」及「小鬼」的狗隻。動物組織的義工梁翠儀供稱前年9月15日，她接獲求助稱「阿仔」被人斬傷後躲入一個洞窟內，梁與其他義工由被告引路下入洞窟搜索但沒有發現，其間在被告的狗場內發現另一隻狗「千歲」出現皮膚病，被告稱「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」，梁遂帶「千歲」看獸醫。至10月3日，義工在洞窟內找到「阿仔」，並帶它就醫。

梁表示，當日被告聲稱「阿仔」被人斬傷，但獸醫診斷「阿仔」的傷勢由鐵絲網與洞窟內蝙蝠咬傷所致，「由頭到尾都唔係刀傷」。事後「阿仔」的傷勢痊癒，「千歲」脫毛問題漸有改善。梁知道被告一向採用放養方式，任由狗隻「通山跑」。辯方指出，被告有意取回狗隻，但被索賠1萬元狗隻醫藥費，梁否認說法。

另一義工陳卓儀則指，12月7日她與梁及記者前往涉案狗場，發現狗場衛生惡劣，「小鬼」身體瘦弱、傷口處有蒼蠅徘徊及只被提供餿飯。被告見到有人拜訪，解釋「小鬼」因年老出現倦態，並試圖拉起「小鬼」，令「小鬼」發出痛苦叫聲。

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