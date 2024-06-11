前船務文員誘騙公司向丈夫旗下公司採購　控方指被告杜撰其他報價「只升不跌」惹疑 (13:45)

被告歐陽賢冬(39歲)為盛怡國際有限公司前船務文員。控方開案陳辭指，盛怡是文具製造商和供應商，所有塑膠原材料經香港辦公室代購再運回內地廠房使用，一向以價低者得的形式採購。被告2011年獲盛怡聘請，翌年4月與丈夫成立金龍顧問有限公司的工程公司，其後將所有股份轉予丈夫。被告約於2015年底負責採購原材料，但從無向盛怡申報與金龍的關係。

2015年12月31日至2018年5月12日案發期間，盛怡按被告建議向金龍發出多張膠粒訂購單，涉及34項交易，總額逾港幣720萬元。為支持被告提出選用金龍的建議，被告向盛怡會計職員發出多封報價電郵，指已向其他供應商詢問報價，而金龍是最低。自被告接手處理採購工作後，由她提供的膠粒報價幾乎只有上升沒有下跌，因而引起會計職員的懷疑。

職員遂自行查證金龍報價是否最低，發現其他供應商的報價較便宜，並向董事兼大股東匯報，經討論後同意辭退被告，最終被告自行辭職。其他供應商均指被告從無索取正式報價，即使有是以金龍名義索取，而非盛怡。扣除向其他供應商訂購膠粒的價錢，金龍在34宗交易從盛怡獲取的收益為約168萬元。被告2019年3月被廉署拘捕。