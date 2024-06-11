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女警涉偷超市食物罪脫　官稱被告無服藥或會忘記付款 (14:15)

一名休班女警涉於去年7月，在屯門一間超級市場偷竊價值約共166元的食物，包括餅乾及盒裝豆腐等，她否認一項盜竊罪受審，今（11日）於屯門裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官黃國輝裁決時考慮到被告患嚴重抑鬱症，案發期間需照顧兩病子，缺乏睡眠，亦因沒有服藥而導致專注力及集中力下降，認為在被告離開超市至被截停「短短十幾秒」的情況下，確有可能忘記付款。

被告黎美芬（40歲）在審訊中出庭自辯，稱自己患有嚴重抑鬱症，時常記性不好，案發時沒有服藥。被告另否認有偷竊意圖，指其在超市購物時忽然忘記身上有貨品，遂步出超市離開。

黃官裁決時提及，被告於2022年年初懷有孖胎，後出現妊娠糖尿病又害怕流產，長期情緒低落及失眠，終於同年7月被確診患有嚴重抑鬱症，病狀包括會聽到叫她尋死的聲音。

黃官續指，案發時被告的兩名兒子患病，幼子更一度留醫，被告需工作之餘仍要到醫院照顧幼子，沒有睡覺亦忘記服藥。案發當天，被告受幼子的醫療保單問題所困，提早下班離開公司，卻在乘車時發現忘記帶保意書予保險經紀，被迫取消約會。黃官指，從閉路電視片段可觀察到，被告每次把貨物放進袋後，都會用電話查看需要購入的物件。

黃官指出，父母會擔心子女是理所當然的；被告在離開超市門口至被經理截停只相隔十數秒，考慮到被告病情及上述的種種情況，不能排除被告暫時忘記的可能性，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪名不成立。

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