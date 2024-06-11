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涉襲擊及強迫前女友口交　前保險經紀囚25個月 (13:35)

一名34歲前保險經紀涉強迫前女友口交，並掐頸及掌摑對方，他否認7項控罪。陪審團早前裁定其普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為，3項控罪罪成，今（11日）在高等法院判刑，暫委法官郭啟安表示被告當事主是發泄性慾的工具，行為卑劣下流，判監25個月。

審訊證供顯示，被告劉億利（34歲，保險經紀）與事主X曾是同居情侶，2021年7月27時案發時X與男子Y是情侶。當晚凌晨X不斷收到被告手機短訊，威脅開門否則「搞」其祖母。被告在單位掐頸及掌摑X。被告其後威脅將X口交片段傳送他人，向X索取10萬。被告脫去褲子和內褲，威脅X口交，否則毆打Y。

辯方庭上表示，被告質疑X另結新歡，受到打擊，非預謀犯案，而被告在X口交時沒有施以暴力，也沒有在其口、臉射精，令其難堪。辯方呈上兩封求情信，包括被告本人撰寫，指對犯罪行為感到後悔，行為屬衝動，被情緒蒙蔽理智。求情信又指被告有做義工，是好人一個，其母親精神亦有問題。另一封則由心理課程導師兼西貢破滅罪行委員會召集人撰寫，指印象中被告較自卑、情緒化，但願意幫助他人。

暫委法官郭啟安判刑指，雖辯方稱被告出於嫉妒，但被告明知X有新男友，加上不自願下逼使對方口交，當X是發泄性慾工具，卑劣下流。而根據創傷報告，X留下不能磨滅陰影。郭官表示被告不認罪，導致X要出庭作證，是在傷口加鹽。就普通襲擊和刑事毁壞罪，各判囚一個月，同期執行；威脅性行為則判24個月，總刑期25個月。

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