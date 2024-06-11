【附全文】李國能發聲明指海外法官貢獻可貴　近期事件令人遺憾　張舉能：不應輕率指裁決受政治影響 (14:57)

李國能說，《港區國安法》中列明，法院有責任依據法律維護國家安全。與此同時，法院也有責任依據法律及維護個人權利和自由的職責，公平公正、無畏無偏地處理案件，包括涉及政府的案件。他最後說，應對由現任終審法院首席法官張舉能領導的法院完全有信心，會繼續有效履行法院的職責。

張舉能：在個別案件平衡基本權利和國家安全有張力

張舉能就於聲明指，一如其他司法管轄區，保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力，兩者皆是香港司法機構一直致力恪守的使命，又指「在個別案件中取得適切的平衡並不容易，案件結果亦偶爾引起爭議」。

不過，張舉能認為「不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事，兩者不能混為一談。」他指所有級別的法官均應恪守司法誓言，公正及獨立按照法律和證據對案件作出裁決，「事實上他們也的確如此」，認為任何指稱法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響的說法都屬嚴重指控，「必須理據具體且充分，絕不應輕率作出」。

張舉能重申香港司法機構感謝岑耀信過去對終審法院工作的貢獻。司法機構不會評論其他人對有關案件的意見，雖尊重任何人對案件持有個人意見的權利，但指出公開發表意見可能對法庭執行司法工作構成壓力或干預，認為即使要發表意見，亦必須極度審慎。他亦對上訴庭和終院會繼續秉持誠信和專業的態度處理上訴案件，具有充分信心。

李國能聲明全文：

Statement by the Honourable Andrew Li Kwok Nang, First Chief Justice of the HKSAR (1997-2010)

Non-permanent overseas judges make a valuable contribution to Hong Kong. The recent resignation of the two UK judges is most regrettable. As is the decision of the Canadian judge not to continue after the expiry of her term.

It is important for us in Hong Kong to move forward with commitment instead of dwelling on the past.

The National Security Law provides that the courts have the duty to safeguard national security in accordance with law. At the same time, the courts have the duty to adjudicate cases (including those involving the Government) fairly and impartially, without fear or favour, in accordance with law and the duty to protect individual rights and freedoms.

We should have every confidence that the courts under the leadership of Chief Justice Andrew Cheung will continue to be able to discharge their duties effectively.

11 June 2024.

（完）