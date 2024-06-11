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入境處總部遷至將軍澳新址　料每日服務6500人次 (13:18)

入境事務處總部將於今天（11日）由灣仔告士打道7號入境事務大樓，搬遷至將軍澳寶邑路61號入境事務處總部。有將軍澳居民留待今天到新總部為女兒辦理出生登記。

現時於灣仔入境事務大樓提供公共服務的辦事處，除了八樓的「人事登記處——港島辦事處」會繼續在現址為市民提供服務外，其餘的辦事處均會從今天起搬遷至將軍澳的入境事務處總部。居住於將軍澳的劉女士，為5月底出生的女兒辦理出生登記。她稱知道新總部大樓今天開幕，特意留待今天前來登記，指新總部位置方便「好易搵」。她指辦理流程僅約10分鐘，較在舊大樓快。

新總部增設婚姻登記及出生登記服務，行政大樓地下亦增設婚禮禮堂，可舉辦婚禮，亦設「全新自助服務站」，提供「申請個人證件服務」及「領取個人證件服務」。持有香港身份證的青島居民楊女士到場查詢有關護照過期的相關問題。她形容新總部大樓更乾淨、「闊落」且更有秩序，工作人員亦樂於協助。

入境處長郭俊峯表示，今日新總部運作大致暢順，截至上午10時，已有約400人次來到新總部使用服務，預計新總部每日服務6500人次，處方有信心能為市民提供更好的服務。郭指新總部交通方便，在將軍澳站步行幾分鐘便到達，相信市民適應及習慣後會更樂於使用。郭認為新總部設計新穎，採用玻璃透光設計，陽光照射下令環境更佳。至於目前仍位於的灣仔入境事務大樓人事登記處，處方會待物色合適選址後，於2026年前搬遷。

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