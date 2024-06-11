前終院海外法官岑耀信指本港變「極權社會」　李家超：法官專業應在法律而非政治 (10:08)

李家超又提及，岑耀信2021年曾拒絕參與「由英國政府鼓動的政治杯葛」，又引述他指香港在英治時期沒有民主，但靠當時的法官維持法治。李家超認為「民主和法治是兩回事，不應混為一談」，質疑岑耀信近日的說法與以往有所矛盾，又指意圖破壞香港法治者為英國政府官員、政客、反華反港的媒體，批評他們在審訊前、審訊期間和審訊後公然恐嚇制裁法官、踐踏法治，斥英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區，政府「不會容許這些事情發生。」

李家超強調，特區政府從未亦不容任何人干預香港法院審訊，「不干預法院審訊案件是香港的基因」，並為香港的法官感到驕傲，指他們堅守司法誓言，無懼來自海外的威脅和卑劣的干預行為，對他們每一位的勇氣和對堅定維護香港法治的堅持「由衷敬佩」，政府會全面保障法官，相信他們獲得整個香港社會支持，對他們被一些過去曾經共事者背棄感到遺憾。

政府發言人今（11日）凌晨發稿表示，極不同意岑耀信就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見，最重要是法院審理任何案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，「香港法治亦無任何倒退」，任何人提出相反結論都是完全錯誤和毫無根據；岑指本港成為「極權」城市的說法絕非事實。發言人強調，國安法並非用以壓制傳媒或窒礙言論自由和新聞自由的法律。

岑耀信在文中批評《港區國安法》嚴重限制法官自由度，在政治風氣改變下，不少法官也漠視本身自由捍衛者的角色；《基本法》及國安法保證有言論自由及集會自由，惟只是空談（lip-service）。