前終院海外法官岑耀信指本港變「極權社會」　李家超：法官專業應在法律而非政治 (10:08)

上周宣布辭任終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）在《金融時報》撰文，稱之前留任終院是希望有助維護法治，惟「恐怕已不再現實，其他人沒有那麼悲觀，我希望他們會證實是對的」；並形容香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但正慢慢變成「極權社會」。特區政府表示極不同意岑耀信言論，「極權」說法絕非事實。特首李家超今早出席行會前回應事件，指法官專業在於法律知識同經驗而非政治，稱法官可喜歡或不喜歡某一政治制度或法律，但法官要按法律原則和證據正確詮釋法例，而非從其政治立場出發。
李家超又提及，岑耀信2021年曾拒絕參與「由英國政府鼓動的政治杯葛」，又引述他指香港在英治時期沒有民主，但靠當時的法官維持法治。李家超認為「民主和法治是兩回事，不應混為一談」，質疑岑耀信近日的說法與以往有所矛盾，又指意圖破壞香港法治者為英國政府官員、政客、反華反港的媒體，批評他們在審訊前、審訊期間和審訊後公然恐嚇制裁法官、踐踏法治，斥英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區，政府「不會容許這些事情發生。」
李家超強調，特區政府從未亦不容任何人干預香港法院審訊，「不干預法院審訊案件是香港的基因」，並為香港的法官感到驕傲，指他們堅守司法誓言，無懼來自海外的威脅和卑劣的干預行為，對他們每一位的勇氣和對堅定維護香港法治的堅持「由衷敬佩」，政府會全面保障法官，相信他們獲得整個香港社會支持，對他們被一些過去曾經共事者背棄感到遺憾。
政府發言人今（11日）凌晨發稿表示，極不同意岑耀信就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見，最重要是法院審理任何案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，「香港法治亦無任何倒退」，任何人提出相反結論都是完全錯誤和毫無根據；岑指本港成為「極權」城市的說法絕非事實。發言人強調，國安法並非用以壓制傳媒或窒礙言論自由和新聞自由的法律。
岑耀信在文中批評《港區國安法》嚴重限制法官自由度，在政治風氣改變下，不少法官也漠視本身自由捍衛者的角色；《基本法》及國安法保證有言論自由及集會自由，惟只是空談（lip-service）。