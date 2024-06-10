張翔反駁校委會指控 斥王沛詩姑息洩密問題 (23:11)

就校委會上月底（5月28日）通過多名暫任副校長，校委會今午去信師生稱做法為「加強管治，合法合規，校長知情」。張翔晚上反駁是「匪夷所思，與事實完全不符。張指他開會前一日晚上9時，校委才收到「暫任副校長」的討論文件，文件無提人選。張翔又批評，近日校委會再現洩密問題，直斥王沛詩姑息問題，透露下周三（19日）將舉行特別會議。

就港大校委會5月28日通過最新9名副校長名單，校委會今午去信師生稱做法為「加強管治，合法合規，校長知情」。張翔晚上反駁，稱5月21日收到校委會議程，至開會前一晚，即5月27日晚上9時，校委才收到議程的文件，當中只包括對管理層的批評，並沒有任何任命「暫任副校長」的提議、內容或人選。

張翔稱，由於擔心由他任命暫任副校長的角色和權力可能會被剝奪，即在5月28日早上尋求法律意見，直當日會議開始後，才得悉王沛詩提出的暫任副校長人選，以及調動兩名副校，但指「我在會議上提出的法律意見亦不被接納」。

張翔重申，該次校委會會議未按大學常規，且違反《港大條例及規程》，指繞過了他暫任副校長，政府部門正了解事件。

另外，張翔指大學再次發生洩密事件，指斥王沛詩姑息洩密問題，且未理會張翔意見，決定下周三舉行特別會議，「令人懷疑校委會還能否以公平公正的形式處理大學事務」。

繼去年底張翔面對匿名電郵多項指控，近日多間媒體引述校委會文件指，張翔沒交代出差詳情、多次缺席校內多個委員會會議。張翔今日回應，指校委會高度機密文件再次被洩，感極度失望，「目的不只是誹謗本⼈，更會導致大學陷入混亂甚至停擺」。

張翔提到，校委會今年2月完成匿名電郵投訴的調查後，隨後60天，平均每3天收到校委會秘書信件，接連收20封，形容面對歇斯底里的「獵巫」式壓迫。

張翔續指，校委會秘書發送給他的信件，按大學一貫做法，該得到授權，才可代表校委會行動，但張翔作為校委，不知悉有否授權，且曾詢問，但不獲回應。

張翔表示，他與大學管理層「一直在努力填補副校長的空缺」，去年11月按既定程序，向王沛詩提交幾位副校長人選，惟不獲她納入校委會會議議程，「主席（王沛詩）亦長時間沒有為拖延提出解釋」。

張翔透露，去年亦有向王沛詩提出新增副校長職位，當中包括副校長（創新）、副校長（校園設施）、副校長（大健康），但沒有包括上月新增的暫任副校長（商業）。翻查資料，此職現由經管學院長蔡洪濱暫任。

張翔在聲明結尾說，「我相信未來還會有更多抹黑本人和大學的行為，當中甚至有更嚴重的誹謗」，今次盼作簡單和清晰的回應，嘗試還原事實真相，相信對惡意中傷者的最好回應就是「清者自清」。

張又指，近日再有校委會機密文件外洩，形容為有組織和有預謀的惡意抹黑。他稱，香港處於發展的關鍵時刻，「個別人士不顧香港求發展、搶人才的戰略機遇，不斷惡意製造事端，搞亂香港大學和香港，對此我極為痛心」。

張翔認為，必須維護大學良好管治的原則和聲譽，帶領大學繼續發展；衷心希望「我們可以排除干擾、回歸初心、聚焦發展、吸引人才，全力以赴打造香港成為亞洲以及全球的教育樞紐」。

港大校委會今日較早時去信教職員、學生及校友，解釋校政風波，指暫任5名副校長屬合法合規，而且校長張翔知情，又指部分副校長職位懸空多年，同時批評張翔多次缺席學術委員會及財務委員會會議，而且未有解釋部分做法，例如擴大校長辦公室編制。校委會又指，與張翔並無私人恩怨。