港大校委會出信批評張翔 校委石禮謙反對校委做法 (20:21)

校委會信件今次經由港大校方發出，回應暫委副校長風波，同時指張翔部分做法「令人憂慮」。校委會強調，大學人力資源政策委員會4月討論臨時委任副校長事宜，結論是當務之急必需委任副校長，當日代表張翔與會者並無不同意見，校委會秘書處亦曾向所有委員發出討論副校長職務長期懸空的議程，張翔亦攜帶不同意見的法律文書，「說明早有準備」，指張翔早前說毫不知情。 「實在說不過去」。校委會又強調有權任命大學高層管理團隊，並曾就此徵詢資深大律師的意見，認為法律上沒有問題。

校委會指，張翔自2018年上任後，幾個副校長職位懸空多年，「管理問題頻出，若不盡快加強管理隊伍...恐怕管理疏失會愈演愈烈」，指委任前大學7個副校長職位中有3個職位懸空，其中「副校長（環球事務）」一職懸空5.5年；另一職位「副校長（大學拓展）」過去7年只有兩年有人暫任。自2018年7月起，副校長職位有8人離任，當中至少5人請辭。有副校長「暫委」5.5年且一度身兼三職，影響內部互相制衡。

校委會又指，2019年以來負責全校財政及建築事項的行政及財務副校長五度變更。大學現時承建的工程價值數百億，「因缺乏相應監管出現很多問題，也有不少重點專案延誤或無法推動。」校委會又指，張翔數月前提交過負責行政及財務的副校長人選，但並無任何相關經驗，故人力政策小組並無批准。而校方內部審核後也沒有支持另一位負責大學拓展的副校長人選。

校委會稱與張翔無個人恩怨，一直按內部程序解決大學管理問題，「雖屢受攻擊亦未向外發聲辯白，抱持對事不對人的態度。」

出任校委會成員逾十年的石禮謙，對於校委會發出上述文件，表明不敢苟同，指自己已表明，事件涉及嚴重的指控，提出先開會商討，並讓校長回應，然後才作出決定，不應單方面公開指控一方，而他亦不同意信中的指控內容。

石禮謙指校委會主席權力很大，指已取得逾50％校委會成員同意便可出公開信，「但我無同意過」。