乳癌康復者將參與香港國際龍舟邀請賽　冀為同路人打氣 (15:49)

「香港乳龍」於2006年成立，執教多年的教練梁志坤稱，由於乳癌康復者於手術後容易出現上肢淋巴水腫問題，而龍舟運動講求上肢肌力，有效紓緩淋巴水腫等治療副作用，亦增強肌力，同時有助隊員建立無懼失敗的心態。「香港乳龍」今日亦有參與西貢龍舟競渡。

對於即將舉行的邀請賽，隊長Josephine表示，能與來自世界各地的勁旅一較高下，實在難得，並憶述曾在龍舟上與其他地區的乳癌康復者彼此打氣，認為不論賽果如何，參賽者已赢得寶貴友誼。隊員 Doris則認為只要活在當下，盡力比賽，就是生命的最大禮物。

香港國際龍舟邀請賽分別於本周六上午8時至晚上7時，以及本周日上午8時至晚上6時舉行，今年有來自12個國家或地區逾170支隊伍、合共超過4000名健兒參加，市民可在場地的有蓋看台，以及九龍香格里拉酒店外的一段尖東海濱至星光大道李小龍銅像一帶觀看。