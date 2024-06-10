明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

乳癌康復者將參與香港國際龍舟邀請賽　冀為同路人打氣 (15:49)

由旅發局與中國香港龍舟總會合辦的「2024香港國際龍舟邀請賽」，將於本周六、日（15至16日）在尖東海旁舉行。香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍「香港乳龍」，成員包括康復者家屬、朋友等，今日（10日）端午節正日參與西貢的龍舟競渡，為即將出戰邀請賽的「混合錦標賽」及「扮嘢大賽」作準備。

「香港乳龍」於2006年成立，執教多年的教練梁志坤稱，由於乳癌康復者於手術後容易出現上肢淋巴水腫問題，而龍舟運動講求上肢肌力，有效紓緩淋巴水腫等治療副作用，亦增強肌力，同時有助隊員建立無懼失敗的心態。「香港乳龍」今日亦有參與西貢龍舟競渡。

對於即將舉行的邀請賽，隊長Josephine表示，能與來自世界各地的勁旅一較高下，實在難得，並憶述曾在龍舟上與其他地區的乳癌康復者彼此打氣，認為不論賽果如何，參賽者已赢得寶貴友誼。隊員 Doris則認為只要活在當下，盡力比賽，就是生命的最大禮物。

香港國際龍舟邀請賽分別於本周六上午8時至晚上7時，以及本周日上午8時至晚上6時舉行，今年有來自12個國家或地區逾170支隊伍、合共超過4000名健兒參加，市民可在場地的有蓋看台，以及九龍香格里拉酒店外的一段尖東海濱至星光大道李小龍銅像一帶觀看。

相關字詞﹕編輯推介 香港乳龍 龍舟 端午節

上 / 下一篇新聞