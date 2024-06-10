湯修齊稱禁排隊吸煙屬好開始　冀政府盡快禁「火車頭」 (11:34)

湯修齊今日在港台節目《千禧年代》形容禁排隊時吸煙屬「好嘅開始」，相對容易界定行為，並認為加味煙尤其對年輕人和女性吸煙有吸引力，建議禁止加味煙時，應先禁在港出售加味煙，再禁水煙的加味調味劑，而在中期和長期措拖內可禁止管有加味煙。被問到政府嚴厲控煙會否影響旅客來港意欲，他稱新加坡和泰國皆禁止進口、銷售和管有電子煙，亦未見有人反映因控煙措施而不去當地，相信政府透過宣傳推廣將香港塑造成健康、無煙城市，更可有助旅遊業。他又透露委員會接獲最多的兩項投訴，分別為在巴士站等車時身旁有人吸煙，以及邊行邊吸煙的俗稱「火車頭」的行為，冀政府可盡快禁止後者。

長遠煙草政策關注組成員徐緣在同一節目表示支持政府引入完稅煙標籤制度，雖不能完全杜絕私煙，但能減低私煙猖獗，建議政府可在香煙包裝盒上印有二維碼，助前線零售人員和執法部門得知香煙是否完稅，亦可避免有不法分子複印二維碼，利用二維碼的反追蹤功能，調查黑市，有助執法。

對於醫衛局長盧寵茂昨透露中期探討擴大禁煙區時，將考慮擴至郊野公園和行人專用區，徐緣稱，增加禁煙區的確可處理二手煙問題，並減少煙民和非煙民的矛盾，同時應配合執法，又稱可參考日本和歐洲等地，增設吸煙區和吸煙房，分隔煙民和非煙民，減少二手煙問題，避免吸煙人士胡亂棄置煙頭。