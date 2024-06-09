外傭遭網貸廣告詐騙借款　有僱主被偽造不雅照迫還錢 (13:49)

民聯建立法會議員梁熙聯同受害僱主召開記者會，稱有外傭被「假諮詢、真借貸」的網貸廣告手法欺騙借款，外傭在網貸平台填寫聲稱「網貸諮詢表格」，遞交後財務公司便立即將相關款項存入外傭提供的銀行戶口中，收取利息高達140%；當外傭無力償還，便向其僱主追討。關愛會表示，求助個案已有逾20多宗，6月起更每日都有僱主求助，當中10多宗個案來自同一間網貸公司。

關愛會副主席徐明珠透露，有僱主居所或鄰居被「淋紅油」、貼「追債大字報」，更有外傭在被脅迫下，向放貸公司提供僱主的家庭照，僱主一家被移花接木至色情照片上，以迫使僱主「埋單」。

梁熙呼籲僱主需教育外傭現時出現的新型借貸陷阱，提醒不要因貪圖小便宜或所謂的調查禮物，如智能手機、現金券等，而填寫任何「網貸諮詢表格」。他亦呼籲財務公司向信貸監察服務公司查詢外傭的信貸記錄，避免外傭過度借貸，又建議財務及追數公司加強自我監管，稱若情况繼續惡化且不受控，只會令香港進一步收緊監管追債行為。

民建聯區議員植潔鈴則促請政府堵塞相關漏洞，包括就境外放債人設立刑責，設立關於外傭的投訴機制，又建議設外傭借貸上限。