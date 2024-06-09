更新版公務員守則加國安要求　楊何蓓茵：積極處理對國安有風險的事 (12:35)

楊何蓓茵在無綫節目《講清講楚》中表示，公務員發表意見時要考慮所代表的身分，在個人場合發表意見時，不要讓人誤以會代表部門或政府立場；倘以政府僱員身分，她認為應以僱員渠道發表意見，向內部反映更有效，並指以僱員身分在接受訪問前，應先獲部門准許。

行會通過全體公務員劃一加薪3%。楊何蓓茵重申，加薪機制要考慮香港整體經濟情况、物價變動、生活費變動、政府財政狀况、公務員士氣，以及公務員團體對薪酬調整的要求6個因素。對於有意見認為現時公務員的薪酬趨勢指標調查，七成半數據參考私人大企業，令調查結果的加幅較高，應調整大小企和中小企的比例，她形容「政府其實係香港係一個超大企業」，認為參考較多大企業的數據也屬正常，亦擔心中小企加權變大會導致結果出現偏差。

她透露，政府按僱傭合約，一直為公務員提供衛生署牙科診所的服務，惟診所近年人手不足，公務員輪候時間較長，因此正探討同時由大灣區提供服務，不過要考慮病歷如何送回香港、如何界定服務範圍、質素保證等方面。