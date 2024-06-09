明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

更新版公務員守則加國安要求　楊何蓓茵：積極處理對國安有風險的事 (12:35)

公務員事務局日前頒布更新版《公務員守則》，首項為「維護憲制秩序及國家安全」，並大幅修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，包括表明「不可以公務員身分批評任何政府政策」。公務員事務局長楊何蓓茵強調，加入國安要求旨在提醒公務員在工作時勿忘國安，應積極處理對國家安全有風險的事。被問到公務員是否不應推行較具爭議的政策，她表示，遇到比較有爭議的課題時應做好解說，盡量將分歧收窄，「避問題唔係一個方法」，又相信社會保持理性，即使推行較有爭議的政策，也不易引起國家安全問題。

楊何蓓茵在無綫節目《講清講楚》中表示，公務員發表意見時要考慮所代表的身分，在個人場合發表意見時，不要讓人誤以會代表部門或政府立場；倘以政府僱員身分，她認為應以僱員渠道發表意見，向內部反映更有效，並指以僱員身分在接受訪問前，應先獲部門准許。

行會通過全體公務員劃一加薪3%。楊何蓓茵重申，加薪機制要考慮香港整體經濟情况、物價變動、生活費變動、政府財政狀况、公務員士氣，以及公務員團體對薪酬調整的要求6個因素。對於有意見認為現時公務員的薪酬趨勢指標調查，七成半數據參考私人大企業，令調查結果的加幅較高，應調整大小企和中小企的比例，她形容「政府其實係香港係一個超大企業」，認為參考較多大企業的數據也屬正常，亦擔心中小企加權變大會導致結果出現偏差。

她透露，政府按僱傭合約，一直為公務員提供衛生署牙科診所的服務，惟診所近年人手不足，公務員輪候時間較長，因此正探討同時由大灣區提供服務，不過要考慮病歷如何送回香港、如何界定服務範圍、質素保證等方面。

相關字詞﹕編輯推介 楊何蓓茵 公務員守則

上 / 下一篇新聞