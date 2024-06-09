盧寵茂：繼續多管齊下循序漸進地控煙措施　冀改變社會氛圍及文化 (10:38)

盧寵茂於商台《政好星期天》表示，自今年《財政預算案》再增加煙稅，向戒煙服務求助的人士於今年3月、4月增加約7成，至每月有約700至800人。他稱，相信今次提出10項短期控煙措施後，戒煙服務需求會更大，當局有信心可幫到更多人。

被問到當局是否有足夠人手執行新的控煙措施，盧寵茂說，執法只是其中一部分，是利用法例提供支持以改變某些人的行為，又說市民質素、互相監察亦十分重要。他以違例過馬路為例子，稱若有1000人違反交通條例，警方或只捉到十人，但市民逐漸均會明白不應衝紅燈，「小朋友都識，警察叔叔會拉」。盧寵茂亦提及當年推行室內禁煙，亦非每間食肆派駐控煙辦人員執法，而是透過市民認識法例後，大家互相監察，至現時市民均十分守法。

盧寵茂又說，控煙政策是提高市民健康的重要措施，但健康無終點，當局最終目標是做到「無煙香港」，稱無論2025年是否達到吸煙率7.8%的目標，政府都會繼續推出措施以降低吸煙率，指出中期措施包括考慮禁「火車頭」、擴大禁煙範圍至郊野公園等。

對於有聲音憂慮禁止加味煙等措施會影響旅客訪港意欲，盧寵茂稱，相信旅客不會喜歡香港烏煙瘴氣，又說非吸煙人士佔大多數，若他們見到某個地方多人吸煙、滿地煙頭，可能會選擇不訪港。