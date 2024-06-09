政府強調無部門拖欠正生會任何款項 批正生會企圖混淆視聽 (00:33)

基督教正生會4名董事年初涉串謀詐騙被捕，包括前校監林希聖和前校長陳兆焯，二人現身在海外被通緝。政府發言人表示，只要林、陳合作辦好手續更改銀行帳戶簽名，就有助解決問題，警方願意全力配合，但指正生會4月至今一直刻意不處理，反將責任推卸給政府，其企圖操弄輿論的行為令人不齒。

就學生的轉校安排，教育局昨收到正生書院的停運通知，而現時12名學生在正生會的藥物倚賴者治療康復中心居住，其中5人是按法庭命令入住正生會轄下戒毒中心，社署會安排他們轉到其他院舍或作其他監護安排，其他沒有法庭命令的學生，政府會按他們或家屬或監護人意願，安排轉到其他中學或院舍，部分學生已獲安排合適的學校入讀。

正生會董事會的聲明稱，會方銀行戶口被警方凍結，另被政府拖欠350萬元工程費、社署欠會方60萬元，強調願以最大誠意出售旗下物業渡過難關。聲明又稱，會方一直積極配合調查，以讓戶口解凍並恢復正常運作，惟政府在案件調查未完結前，「屢次單方面譴責會方，令我們百口莫辯」，要求各界公正持平善待他們的初衷、努力和對社會的奉獻。