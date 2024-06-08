涉串謀杏花邨住戶爆竊鄰居 警拘7人起回60萬財物 (22:30)

警方周三（5日）接報，東區杏花邨一名住戶單位被爆竊，損失60萬元財物。警方經調查後，搗破一個犯罪集團，涉嫌串同杏花邨住戶，爆竊該屋苑內其他住戶單位，7人被捕。

警方周三晚上接報，杏花邨一名住戶下班後發現單位大門被破壞，屋內有搜掠痕跡。經戶主點算後，發現單位內過百隻手表，一批玉石首飾，約3萬元現金等被偷去，財物總損失共約60萬元。

港島總區刑事部接手調查案件。經翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定一個本地爆竊集團。發現案發當日，兩名主犯進入大廈，於案發單位進行爆竊後，會合另外4名同伙，合力將贓物收藏在不同地方，意圖增加警方調查難度。

警方調查後，相信另一名住在同一棟大廈的人亦牽涉案件。警方昨日（7日）採取行動，在油尖旺區及東區拘捕4男3女，年齡27至56歲，分別涉嫌爆竊及處理贓物。被捕者分別報稱為裝修工人，清潔工，美容師及無業。

警方亦在行動中搗破了該集團兩個在油麻地收藏贓物的地方，分別為一個住宅單位及一個酒店房間，起回135隻手表，30件玉石首飾，以及其餘屬事主的失物。在單位內，警方亦起回犯人犯案時身穿的衣物。警方相信所有被盜贓物經已被起回。7名被捕人士現正被扣留調查。相關調查仍然繼續當中。