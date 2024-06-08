正生書院停運 董事會發聲明：願以最大誠意出售旗下物業渡難關 (19:57)

劉民和與蕭如發代表正生會新董事會發聲明表示，冀澄清近期外界的質疑和誤解，新任董事會希望得到「最基本的信任、理解、尊重、支持」，稱決定停運書院，是基於資金被凍結、拖欠、封堵，董事一致議決作出「痛苦、無奈決定」，董事會的行動是出於善意，「無任何惡念之說」，形容書院停運是「巧婦難為無米之炊的結果」。

針對正生會至今資金短缺的相關爭議，聲明稱會方一直積極配合調查，以讓戶口解凍並恢復正常運作，亦因案件正調查中，未能透露具體調查細節和案情。惟政府在案件調查未完結前，「屢次單方面譴責會方，令我們百口莫辯」，要求各界公正持平善待他們的初衷、努力和對社會的奉獻。

聲明又指，林陳二人早在4月董事會交接後，已辭任董事職位，新董事加入正生會是「出於對本港因吸毒、濫藥至行為情緒嚴重受困擾的特困青少年的關愛和責任」，董事會將致力讓正生會更好地向前發展，以更有效的方式服務有關青少年的需要，亦會堅守初衷，為本港因吸毒、濫藥至行為情緒嚴重受困擾的特困青少年謀求福祉。