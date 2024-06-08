涉理大外「圍魏救趙」　辯方求情指其一被告以義務急救員身分現身　８人還押至本月22日判刑 (13:21)

認罪被告為區啟泰(案發時25歲，下同)、何家堯(25歲)，陳俊宇(22歲)、陳建希(18歲)和陳國庭(18歲)。陳力圖(21歲)、鄭子峰(23歲)和何頌賢(20歲)則被裁定罪成。全部人涉在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶干犯暴動罪。

辯方求情指，原本任職救護員的區啟泰案發前得知有人受傷，翌日義務出現，法庭可相信他被捕前曾協助不少人；陳俊宇大學畢業後加入社福界協助弱勢社群，雖然明白現時成為註冊社工有一定困難，但不會放棄。辯方又指，陳去年取得駕駛證書，決定認罪後主動提出更改宵禁條件短暫任的士司機，希望體會父親過往開的士的辛勞，可見陳孝順，「案件以外，係一個唔錯嘅年輕人」。

此外，辯方提到本案原定2022年3月開審，惟因應疫情法院停擺，重新排期在去年11月開審，案件距今4年半，對被告人生規劃有一定影響，其中陳建希和陳國庭特別年輕，他們的判刑選項在審訊延期後收窄。辯方指前者夢想成為一名飛機師，被捕後原本有一次不錯的飛機工程實習機會，最終錯失，而「不幸地」陳建希胞妹亦因同類案件被判入獄，冀法庭考慮被告父母的「心靈創傷」。