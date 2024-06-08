鄭雁雄：「雙法雙機制」築牢香港法治基石　 確保危害國家安全行為受懲治 (11:47)

鄭雁雄又指「雙法雙機制」是進一步築牢香港法治基石，強調法治是香港營商、宜居及創業環境的魅力所在，「雙法雙機制」實施，標誌法治香港步入體系完善、效能可靠的新階段，進一步擦亮香港法治金字招牌。

鄭說，現時涉危害國家安全而被捕的有298人，100多人候審，以及13人被通緝；又稱上月底裁定35+初選案45人罪成，各界普遍肯定裁定結果，認為向社會傳遞正確法治觀念。

鄭又提到，發揮「雙法雙機制」有效執法等還有大量工作要做，稱《港區國安法》與《維護國家安全條例》兩者有機統一不能割裂；實踐過程中需清晰把握立法原意，界定涉事主體的罪與非罪，罪行大小及嚴重程度，辦理各類國安案件、依法打擊各類反中亂港活動，需嚴格依法、執法及施法，體現法律尊嚴和實際結果，不能以「過程公正替代結果正義，更不能以悲憫之心替代法律尊嚴」。

李家超：政府將繼續解說維護國家安全法律

特首李家超致辭表示，地緣政治局勢日益複雜，香港面對千變萬化的國家安全風險，又指外部勢力不斷指責和干預本港執法行動，潛逃海外的「反中亂港分子」勾結外部勢力，認為本港需認識國家安全的複雜、嚴峻形勢，不能「好了傷口忘了痛、不能讓傷口再被挖開」。他指，政府將繼續做妥維護國家安全法律的解說工作，不斷推動國家安全教育、愛國主義教育及中華文化教育，以建立以弘揚「愛國愛港」及「一國兩制」方針相應的主流價值觀。

林定國：需鞏固市民對維護國安法律的自信

律政司長林定國致辭指，對國家和香港不友善的勢力，正不斷抹黑、歪曲和攻擊香港的維護國家安全法律，意圖削弱市民大眾以及其他地區人士對香港維護國家安全法律及整個法律制度和法治環境的信心。他說，需培養及鞏固市民大眾這方面的自信，才能免於受這些不當言行影響。林定國表示，未來由《港區國安法》和《維護國家安全條例》構成的「雙法雙機制」將繼續秉承法治原則，通過互相銜接、兼容、互補，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。