港大校政風波｜蔡若蓮：大學內有不同意見屬正常　冀開心見誠處理、回歸教育初心 (10:32)

香港大學校委會上周通過任命多名暫任副校長，港大校長張翔早前致函教職員、師生及校友，斥校委會上周在他及校委成員毫不知情下提出決議任命幾名暫任副校長。教育局長蔡若蓮表示，當局正向各方溝通，了解局方可在事件上如何提供協助，相信很快有決定。她指，港大成就得來不易，應面向全球競爭，又指大學內有不同意見屬正常，認爲只要「開心見誠、回歸教學初心」，便能克服困難。
對於下學年起八大非本地生學士學額上限由兩成增至四成，蔡若蓮今（8日）在港台《星期六問責》表示，大學考慮到目前實際教學人員、空間及宿舍等情況，相信不會一次過用盡名額，而是按部就班，如分四屆招收非本地學生，以穩定師生人數。她指正建造萬多個大學宿舍，當局正探討讓大學與私人機構合作等形式，以增加宿舍供應。蔡說，若計及自資院校目前有約6萬名名非本地大專生，當中內地學生佔大部分，但總數不超過一半，亦有來自日本和韓國等亞洲地區學生；又指雖然歐美高等教育發展成熟，同時為高等教育輸出國，惟當地研究生也很願意來港。
至於政府早前在北部都會區預留土地發展「北都大學教育城」，蔡若蓮稱當局正整合和分析不同院校意向，以及實際土地情況。她冀本地大學聯同世界百強大在科研及生命科學等研究上合作，例如建立聯合研究室和學科課程，甚至專區等，集中全球名牌大學的名牌課程，讓學生在不同學期修讀不同學科。