港大校政風波｜蔡若蓮：大學內有不同意見屬正常　冀開心見誠處理、回歸教育初心 (10:32)

對於下學年起八大非本地生學士學額上限由兩成增至四成，蔡若蓮今（8日）在港台《星期六問責》表示，大學考慮到目前實際教學人員、空間及宿舍等情況，相信不會一次過用盡名額，而是按部就班，如分四屆招收非本地學生，以穩定師生人數。她指正建造萬多個大學宿舍，當局正探討讓大學與私人機構合作等形式，以增加宿舍供應。蔡說，若計及自資院校目前有約6萬名名非本地大專生，當中內地學生佔大部分，但總數不超過一半，亦有來自日本和韓國等亞洲地區學生；又指雖然歐美高等教育發展成熟，同時為高等教育輸出國，惟當地研究生也很願意來港。

至於政府早前在北部都會區預留土地發展「北都大學教育城」，蔡若蓮稱當局正整合和分析不同院校意向，以及實際土地情況。她冀本地大學聯同世界百強大在科研及生命科學等研究上合作，例如建立聯合研究室和學科課程，甚至專區等，集中全球名牌大學的名牌課程，讓學生在不同學期修讀不同學科。