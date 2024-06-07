正生書院下月7日停運 政府：未收正式通知 強烈譴責林希聖陳兆焯惡意炮製停運事件 (23:47)

特區政府表示，正生會至今仍未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任，禁毒基金今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，幫助即將要應付公開考試的同學完成學業，以免因個別被通緝人士的行為而影響學校運作。政府續稱，可惜他們仍執迷不悟，多次以不同借口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作，並指正生會及正生書院都是私人機構，加上部分書院學生已畢業，由禁毒基金長期為他們的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續不負責任的行徑。

特區政府表示，一直將正生書院師生福祉置於首位，禁毒處聯同教育局和社署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人並保持聯繫，了解學生需要，並為他們的未來提供合適方案，禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排。政府說十分重視戒毒治療和康復服務，服務不會受正生書院停運影響。

特區政府稱再次譴責林希聖、陳兆焯和正生會的醜惡及自私行為，將正生書院師生福祉置之不顧，呼籲他們及早回頭是岸，盡快解決問題。