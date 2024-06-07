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兩警於反修例衝突中被打傷　律政司向示威者追討170萬元賠償 (22:55)

2019年7月14日沙田新城市廣場爆發衝突，兩名警員被一群示威者打傷。其中一名涉案示威者梁柏添去年就暴動罪刑滿出獄，律政司上月向梁派發律師信連同繳款單，要求梁向警方賠償約170萬元，因為警方作為僱主已向受傷警員支付僱員補償，故向梁索賠相同金額。據了解，梁未能在限期前繳清170萬元，律政司或會循民事索償向他繼續追討款項。

梁柏添（案發時23歲，報稱侍應）於2020年承認兩項暴動罪，被判囚4年，至去年提早獲釋。律政司今年5月向梁派發律師信，指梁在新城市廣場暴動中導致警員張歷恆及郭兆恒受傷，當中一人放取336年全薪病假、另一人放取42天全薪病假及獲得1%永久喪失工作能力的補償，警方向梁追討以上僱員補償的金額與相關訟費共約170萬元，須於兩周內繳清，隨函夾附繳款單。

翻查資料，2022年5月梁服刑期間，張及郭已分別入稟區域法院，向梁及另外兩名同涉暴動罪的被告龔志遠及李文謙，提出傷亡索償，但未有列明索償金額。

大律師嚴康焯向本報表示，由僱主先行向受傷僱員墊付工傷病假薪金，然後向意外的負責人追討僱主因補償僱員而致至的損失，做法普遍，亦適用於政府部門及公司。

嚴又指，警方與受傷警員分開向示威者索償，但兩者索償項目理應有分別，例如警方就賠償受傷警員的病假薪金向示威者索賠，受傷警員不能再向示威者索取相同項目的賠償，但可以索償其他項目，例如精神方面的賠償，換言之同一項目一般不會出現雙重賠償。

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