男子涉搶便衣警頭盔　上訴失敗即時入獄 (18:21)

上訴人方智勇（案發時40歲）被控偷竊一個警察頭盔，原審判囚4個月。上訴方早前爭議，上訴人的頭盔和警察頭盔均有面擋，他誤將自己的頭盔錯認為警察頭盔，及後僅將警察頭盔交給白衣男子，行為不符合盜竊的控罪元素，構成定罪不公。

高院暫委法官郭啟安在判辭表示，即使原審裁判官接納上訴人將警察頭盔交予別人，已構成盜竊罪的「挪佔」元素，原審裁決無不妥。郭官強調，上訴人在錄影會面承認將警察頭盔丟入垃圾堆，無論他將頭盔交予別人抑或丟棄，亦是擅自對警察頭盔行使擁有人的權利，符合「挪佔」定義；由於原審沒有不公之處，郭官裁定上訴理據不成立。

上訴方亦爭議，上訴人僅暫時取走警察頭盔，無意圖永久剝奪財產。郭官表示，原審裁判官考慮所有呈堂證供後，已裁定上訴人將頭盔丟入垃圾堆；退一步而言，若裁判官接納他將頭盔交予素未謀面的男子，而沒有把頭盔交還警方，亦可以推論他意圖永久地剝奪財產。郭官稱，上訴方提出的上訴理由無一成立，原審裁決無不穩妥之處，下令維持原判。