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涉港珠澳橋造假案　時任嘉科營運總監梁永強囚30個月 (18:08)

港珠澳大橋2017年被揭偽造石屎磚壓力測試結果，涉案承判商嘉科工程顧問有限公司（嘉科）兩名時任總監被廉政公署控告一項串謀欺詐罪，其中67歲時任營運總監被裁定交替的欺詐罪成，今於區院（移師至西九龍法院）被判囚30個月。法官嚴舜儀指，被告明知石屎磚會用於大橋工程中，卻仍然知情不報，嚴重損害公眾對建築工程界的信心，影響香港在大中華區的發展。

被告梁永強為嘉科時任營運總監，次被告嘉科時任部門總監Leslie Harry Swann則被裁定罪脫。庭上透露，梁為家庭經濟支柱，畢業後一直於嘉科工作近40年。

被告代表資深大律師陳政龍求情指，被告在工程界貢獻多良多，曾於香港工程師學會及城市大學任教，積極培育新一代工程師；又呈上其同僚的求情信指他熱心教學。陳政龍續指，被告於案中唯一的錯誤是聽從高層指示，及聽取了錯誤的法律意見，而沒有向土拓處報告此事，他在事件中並無個人利益。

辯方亦提及案件有檢控延誤的情况，稱由拘捕至今歷經7年時間，被告承受的極大的精神壓力，其間確診癌症、患上嚴重抑鬱症，望法庭能判處緩刑。嚴官則認為案件牽涉大量調查，並無不合理的延誤。

嚴官判刑時指，被告有披露的責任，同時亦有足夠的知識了解，即使辯稱聽取法律意見及上司指示而無披露造假事件，亦不能改變事件的本質。嚴官續指，案件導致工程延誤，需耗費近5800萬公帑重新測試，嚴重影響市民利益，決定以監禁3年為量刑起點，考慮到被告在工程及教育界的貢獻，以及被告病情，酌情減刑6個月，終判囚30個月，並着懲教為被告提及所需藥物及心理治療。

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