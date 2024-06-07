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海關查往大馬兩貨櫃　檢8000萬走私電子零件 (17:29)

海關在6月4日檢查兩個經遠洋船前往馬來西亞貨櫃，檢獲大批未列艙單的走私電子零件及電子產品，包括集成電路、電容器、LED燈飾和舊的顯示屏、底板及電子廢料，總值約8000萬，暫未有人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官張文傑表示，兩個貨櫃分別報稱載有鋁材及銅合金，寄貨人為同一間香港物流公司；而大馬收貨人則屬兩個不同地址，兩個貨櫃內均有新、舊電子零件。他表示，該批新的電子產品及零件，如成功運往目的地，預計需繳交約5至10%的進口銷售稅，而出口舊電子廢料到馬來西亞，需要得到當局的批准，香港環保署才會發出許可證，不排除有資源回收公司為逃避許可證制度的規管鋌而走險。

張表示，今次是海關今年檢獲的第5宗值逾5000萬元的海路走私案，海關亦有留意虛報走私貨為金屬材料的趨勢，2023年至今檢獲9宗類似手法走私案，相信由於金屬材料屬常見的進出口貨物，走私份子可能認為以含糊形式申報走私貨物，可減低關員的警覺性。

海關重申，任何人輸入或者輸出未列載貨倉單的貨物，最高罰款為港幣200萬元和監禁7年；根據《廢物處置條例》，在未有得到環保署的許可證的情況下，任何人輸入或者輸出電子廢料，有機會被罰款50萬元和監禁2年。海關呼籲，市民或物流業界從業員，如果懷疑發現走私活動，可透過24小時的舉報熱線為25456182及電郵crimereportatcustoms.gov.hk，向香港海關舉報。

相關字詞﹕走私

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