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涉掩護式投標於創新科技署項目　競委會與其中3公司及1董事和解及罰款 (17:25)

4間公司及3人涉在創新科技署「遙距營商計劃」189份申請中從事掩護式投標，協助其中兩間公司中標成為服務供應商，獲批政府資助共約1300萬元，違反《競爭條例》。競委會去年入稟要求向涉案方施加罰款。競爭事務審裁處今（7日）命令，涉案者向申請計劃資助的企業提交方案報價時參與合謀行為，而競委會與當中3間公司和一名董事達成和解。

達成和解的3間業務實體分別是「Multisoft Limited及其母公司數科集團控股有限公司」、「大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）」、「KWEK Studio Limited」，以及KWEK董事兼股東鄧威俊。審裁處頒令Multisoft Limited須支付罰款119萬元，BP/Noble罰款9萬元，而鄧威俊罰款3.2萬元。Multisoft Limited、BP/Noble及KWEK須支付調查費用，和解各方均須支付訟費。鄧先生被頒令取消在任何公司出任董事的資格，為期2年。他們承認2020年5月至2021年9月間提交資訊科技方案的報價時合謀定價、編配顧客、圍標及或分享影響競爭的敏感資料，違反「第一行為守則」並願意承擔法律責任。

競委會行政總裁畢仲明表示，本案屬首宗濫用公帑的合謀案件，亦是首次利用數據篩選識別可疑的投標模式，以及首次成功與公營機構，即生產力促進局合作提控。

餘下答辯方為業務實體「逸盈行」、經營者歐陽潔儀，以及逸盈行和BP/Noble代表樊承志，歐陽和樊是夫婦。由於兩人沒回應指控，競委會向審裁處申請根據規則批出針對二人的命令，有待裁決。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 競委會

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