平機會推處理精神健康新聞指引　促傳媒避免猜測 (16:52)

《指引》由精神健康諮詢委員會個別委員及香港報業評議會的代表參與編寫，五大原則分別是「力求準確」、「減少傷害」、「保護私隱」、「慎用語言及影像」，以及「幫助及支持」。

朱崇文表示，希望媒體工作者在報道精神健康議題或事件時能參考《指引》，應使用準確和持平客觀的語言，避免使用負面的言詞來描述有精神健康需要和復元人士，及避免使用象徵暴力或令人易有不安聯想或展現沮喪絕望情境的圖像或影像，應盡量涵蓋正面資訊，平衡相關報道，如鼓勵受精神狀况影響的人士尋求協助，並提供相關機構的支援及聯絡途徑（如熱線）等資訊。

有份參與撰寫指引的浸會大學新聞系系主任李文談及國際不同組織發出的有關指引，稱媒體在報道暴力及犯罪內容並涉及嚴重精神疾病時，不能假設暴力罪案的起因就是精神疾病，不能暗示所有精神疾病患者都有暴力傾向，並會造成公眾威脅，亦不要因有人舉止令人震驚，就歸咎為有關人士患有精神疾病。

李文續稱，社交媒體的興起及人工智能技術發展，改變媒體生態，也為精神健康帶來新挑戰，希望指引不應只限供媒體參考，也用作公眾傳媒素養教育，提醒公眾在轉載社交媒體內容時應辨別信息真假，避免標籤化有關人士。

本身是復原人士的新生精神康復會項目主任梁珮琪稱，去年鑽石山斬人案發生後，鋪天蓋地的報道令她飽受困擾，不敢和他人傾訴，瀕臨「爆煲」，出街時亦擔心他人發現自己是復原人士；後續一些討論集中於有精神健康需要或復原人士的行為，亦令她擔心自己一些行為舉止被貼上負面標籤。她認為，紀錄復原經歷的報道能為有精神健康需要和復原人士提供正面支持，鼓勵他們克服困難。