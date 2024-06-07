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律政司檢控主任反修例期間發內部電郵批警「公然說謊」　司法覆核尋求推翻革職決定 (16:24)

時任律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬，在反修例其間發內部電郵投訴警方「公然說謊」，2022年至2023年間停職接受紀律研訊，今年遭革職及褫奪退休金。黃華芬昨（6日）入稟高等法院申請司法覆核，尋求推翻紀律處分和革職決定。入稟狀指，黃華芬曾任輔警，僅出於好意發送電郵，建議警方不要在公眾面前犯錯。

申請人黃華芬，答辯人為公務員事務局長。入稟狀指，黃1992年成為法庭檢控主任，2004年晉升為高級二等法庭檢控主任，2022年1月至2023年4月接受局方紀律研訊，2023年7月裁定其中兩項指控成立，今年4月遭革職處罰，並褫奪近30年退休金。

入稟狀指，黃華芬涉及3項指控，包括2019年9月向時任律政司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，對警方作出「不當指責」（unwarranted allegations），違反《公務員守則》和《檢控守則》涉及政治中立的條文。此外，黃2020年6月4日向其他檢控官發電郵，被視為邀請同事參與違反社交距離的活動，與檢控官職責有利益衝突；黃另於2020年12月疑繞過上司，向警方發送電郵，有違《公務員事務規例》。

紀律研訊2023年3月裁定首兩項指控成立，餘下最後一項指控不成立，黃華芬須即時革職。黃在入稟狀表示，紀律研訊委員會錯誤裁定有關電郵屬指責警員，黃只想提供寶貴建議，希望警員別犯下不專業的錯誤。黃自言任職檢控官和輔警長達35年，經常和警員合作共事，「很多警員把我當成朋友」，並非指責警方。

至於六四的電郵，黃華芬稱只是呼籲同事參加網上悼念，公眾和守法市民都知道網上悼念活動，惟紀律研訊委員會拒納解釋。黃表示，革職及褫奪退休金是最嚴重的紀律處分，局方決定嚴苛及欠缺事實基礎。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 司法覆核 反修例

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