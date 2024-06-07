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啟德體育園青年運動場完成鋪設草坪　首採「即鋪即用」技術 (15:53)

啟德體育園明年上半年啟用，當中可容納約5000名觀眾的啟德青年運動場，近日完成鋪設草坪工程，為全港首個採用「即鋪即用」（Lay and Play）新技術鋪設草坪的公眾運動場。園方指，混合草坪能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，延長比賽季節，亦提供良好的穩固性和彈性，有更佳的減震效果，可幫助運動員保持平衡及預防受傷。

園方表示，運動場的混合草坪由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，同屬真草草坪，保持自然草的質感。該草坪於珠海約一萬平方米的草坪種植場培植，完全成熟後分5天收割，並將草皮分紮成約650卷，每卷寬1.2米、長10米，利用排卡車經陸路運至香港鋪設。園方亦在球場周邊地底安裝雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。

啟德體育園營運經理范偉華稱，「即鋪即用」技術廣泛應用於歐洲頂級聯賽場地，包括晏菲路球場、倫敦體育場及溫布萊球場等，技術團隊會在草毯裏覆蓋輕量種植砂，經簡單梳理草莖後，即可用作賽事及活動用途。他形容這種技術高效，免卻長時間在場地種植，令草坪保養及維護工作更具彈性。總經理（運動草坪及園景）Malcolm Caddies則表示，混合草坪中的人造草纖維能在賽事中吸收磨損，令草地更加耐用。

啟德青年運動場項目工程已進入最後建設階段，符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及測試，未來除了支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展外，亦會安排適當時段向公眾開放緩跑活動。

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