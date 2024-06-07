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屠龍小隊案證人稱不同意暴力　否認為做證人而加重他人罪責 (14:34)

《反恐條例》首案、多人涉策劃2019年殺警，今（7日）在高院步入第30天審訊。屬無名組織的彭軍壕在辯方盤問下指，2019年9月前往台灣軍訓活動暴力，目的是準備日後行動，辯方問彭是否同意暴力，彭表示不同意，在約11月試槍後、「屠龍小隊」索取槍支時，彭私下向無名組織隊長吳智鴻反映不贊成暴力，但吳沒回覆。彭指他之後主要替吳運送物品。

彭軍壕供稱，同年10月按吳智鴻指示到旅館，擬向警方投擲鏹水彈，賴振邦、許湛榮其後前來。代表被告賴振邦的辯方大律師是香媛提及吳準備4樽鏹水，問彭是否同意計劃自己亦會擲鏹水彈。彭稱有機會。是大狀續指，吳物色位置屬重要時刻，時機一到就擲鏹水彈，惟彭「早唔買，遲唔買」，此時外出買食物，彭同意說法。是大狀續稱，彭虛構買食物一事，而賴並不在場，彭否認說法。

對於彭作供稱於11月和賴振邦、張堅順入浸大和城大實驗室偷竊，是大狀指彭在錄影會面卻說他只在校園外圍，彭解釋他錄口供個陣時「仲有少少憢悻心態」、「講少啲」。是大狀指，彭講過有準備認罪並與警方合作，但顯然並非真話，彭承認。是大狀又指，吳智鴻和彭11月到「3C工作室」測試引爆炸彈，以及兩人12月到香港華仁書院組裝炸彈期間，賴沒有出現，彭均不同意。

是大狀續指，彭於2020年1月被捕後保釋被拒，他要求下在2月初與警方見面，表達做「金手指」的意向，問彭是否「諗著篤多啲人出嚟？」彭說「同意」，他指除了被告之外，有更多相關的人。是大狀質疑，彭為博取做證人而加重他人罪責，彭否認。

被告許湛榮的代表大律師陳偉彥指出，彭於2014年認識十幾歲的吳智鴻及許，吳稱他們所屬的「鐵馬組」嚴格而言不是組織，彭認同。陳大狀指，吳、許是中學同學、「華仁仔」，而且是「孖公仔」、形影不離，彭確認，但不知吳智鴻2013年為情企圖自殺，當時在外國留學的許返港陪吳。陳又指，吳邀請許參加彭所指的台灣軍訓，是因為正值許的生日，彭說不知道。審訊周二（11日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊 反恐條例

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