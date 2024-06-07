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小學男教師認校內非禮多名女生　案情指有女童被五度非禮 (14:11)

天水圍某小學的男教師涉在校內非禮8名女學生胸部，他今（7日）在區域法院承認12項非禮罪。案情指被告在上課期間、下樓梯等作指稱的非禮行為，有女童更曾被非禮達5次。案件押後至6月21日判刑，其間被告還押待索取被告心理和精神科報告。

被告Y.M.H（現年27歲、報稱小學教師）被控12項猥褻侵犯罪，案發時段介乎2021年至2022年10月，事主為當時9至12歲的女童，A、B、C、X均涉及兩次事件；D、E、F及G均涉及1次事件。

案情指，被告案發時分別為8名涉案女童的常識和數學教師，A、B、D、G及X均指被告在有關時段觸碰她們胸部或接近胸部的位置約3至5次，惟她們只記得部分事件，情節主要為被告解答問題走近女童座位非禮胸部。針對D的一次，被告將手移向D胸部劃圈觸摸數次。

案情續指，其他情況包括女童做完練習伸展、靠在座位休息、下樓梯、受被告指導作業和應被告要求走近教室桌時遭被告非禮，部分女童感到不舒服、害怕和惱怒，B擔憂被人發現遭非禮。

學校的社工告知副校長被告與女學生有不當接觸，校方遂報警處理；被告2022年11月在機場被捕。X指她得知其他女同學有類似經歷後告知社工，後悔沒有早點揭發；被告去年6月再度被捕。

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