更新版公僕守則頒布　禁批評或消極執行政策　支持政府政策「理所當然」 (12:43)

新《守則》提出12項公務員基本信念：

維護憲制秩序及國家安全

以民為本

熱心公共服務

盡忠職守

堅守法治

廉潔守正

政治中立

專業精神

團隊精神

效益為本

績效問責

保密原則

其中在維護憲制秩序及國家安全一項，《守則》提及所有公務員應對危害國家安全的行為或活動保持警覺，確保《基本法》、《港區國安法》、《維護國家安全條例》和其他有關法律的所有規定得以遵從；高級公務員則應準確了解國家政策 和發展策略、國際政治局勢，以及香港可發揮的作用。

至於盡忠職守則如諮詢稿的建議，表明所有公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，包括在網上及社交媒體或以其他方式，亦不可支持其他人的反對意見，「須主動認清自己身為行政機關的一分子」，而以個人身分發表意見或參與活動時，亦須避免令人誤把意見視為官方立場，或誤以為政府容忍或支持他們的活動，公務員須時刻謹慎，以免令政府的誠信或聲譽受損，而公務員「在互聯網上的個人行為，與其實際生活中的行為無異」。不過《守則》亦指公務員在內部討論時，「應敢於提出不同意見」，使討論過程更全面。

當局亦為《守則》設「常見問答」，包括公務員可否在社交媒體、討論區或其他社交場合如朋友聚會討論或評論政府政策。局方的答覆重申《守則》內容，並補充指私人言行也有可能被轉達和公開，提醒公務員應視乎場合和對象拿捏分寸、職級愈高者愈要警惕。當局重申，公務員工會可為薪酬福利、服務條件和職業安全等議題提供意見。「至於就其他與工會工作無關的議題發表意見時，工會成員與其他公務員一樣，必須遵守《守則》的要求。」

《守則》指過往有人曲解政治中立

有關政治中立一項，《守則》指公務員應擁護一國兩制、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政及支持特區政府政策立場，形容屬「理所當然」，而公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提，重申必須對在任行政長官及政府完全忠誠。《守則》又提及「過去曾經有人曲解『政治中立』的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕」，指公務員履行公職時不得受本身政治聯繫或政治信念影響，執行政策或處理公務時須保持中立，「不得以行政權力偏袒某一政黨。」而且公務員「絕不能因為自己的政見而選擇性地拒絕、拖延或消極地執行他們個人未必認同的政府政策，或以任何其他方式致使他人對政府採取不信任或敵視的態度。」

「常見問答」亦回應公務員是否享有《基本法》及《香港人權法案條例》下保障的言論、集會和結社自由，當局指任何人行使有關權利時，都要兼顧國家安全、社會安寧、公共秩序等，公務員行使權利時亦要符合公務員身分所帶來的責任和要求。

公務員事務局長楊何蓓茵指，更新版《守則》內容已考慮各持分者，包括公務員中央評議會、公務員團體和個別公務員的意見而敲定，公務員必須遵守與更新版《守則》要求相符且切合社會對公務員的期望的操守準則。