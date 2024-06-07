房署截至前日收回88%公屋戶資產申報表　申報期至今已收回逾1200單位 (12:01)

羅淑佩於港台《千禧年代》表示，截至交表限期當日，署方收到約20萬申報表、即約8成，稱過往亦有住戶遲交申報表的情况，強調遲交住戶會跌入「雷達」，越遲交的申報表會越認真檢查是否有可疑。她稱署方會透過上門、電話、電郵等方法聯絡未交表的住戶，留意他們是否故意忽略，或是長期不在單位中。

她又表示，屋邨管理要合規合矩，同時要人性化，若遲交表的住戶有合理解釋及可提供證明，署方會接受；但如果他們再不交表亦無解釋，會假定無意繼續租住，署方將發出收回單位通知書。羅淑佩亦指出，將於今年10月及明年10月，要求全長者戶申報居住情况，至於會否要求他們申報資產及住宅物業，她稱要小心處理，因長者退休後有經濟支持十分重要。

羅淑佩於新城《財知大道》提及，上輪申報的8.8萬戶中，署方將6萬多宗個案分批於土地註冊處查冊，當中220個有住宅物業；署方針對懷疑及有人舉報的15400宗個案作覆核，證實當230戶有住宅物業，部分已收回單位或將發收樓通知書。她提到，署方亦向內地當局求助，查證疑於內地擁有物業的住戶資產，發現當中有9戶在內地擁有的資產超標，部分更涉申請公屋時瞞報，將會跟進檢控。