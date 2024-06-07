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房署截至前日收回88%公屋戶資產申報表　申報期至今已收回逾1200單位 (12:01)

房屋署今年4月向逾25萬個住滿10年的公屋租戶派發富戶政策申報表及居住情况申報表，限期為5月31日。房屋署長羅淑佩今早於電台節目中表示，限期過後仍有陸續收到申報表，截至6月5日，署方收回已約22.2萬份、即約88%申報表，將由下周起陸續發信要求未交表的住戶盡快交回，並以書面解釋遲交的理由。她又透露，自申報期起，已收回逾1200個單位，涉及住戶主動交回及當局一直跟進線報的公屋單位。

羅淑佩於港台《千禧年代》表示，截至交表限期當日，署方收到約20萬申報表、即約8成，稱過往亦有住戶遲交申報表的情况，強調遲交住戶會跌入「雷達」，越遲交的申報表會越認真檢查是否有可疑。她稱署方會透過上門、電話、電郵等方法聯絡未交表的住戶，留意他們是否故意忽略，或是長期不在單位中。

她又表示，屋邨管理要合規合矩，同時要人性化，若遲交表的住戶有合理解釋及可提供證明，署方會接受；但如果他們再不交表亦無解釋，會假定無意繼續租住，署方將發出收回單位通知書。羅淑佩亦指出，將於今年10月及明年10月，要求全長者戶申報居住情况，至於會否要求他們申報資產及住宅物業，她稱要小心處理，因長者退休後有經濟支持十分重要。

羅淑佩於新城《財知大道》提及，上輪申報的8.8萬戶中，署方將6萬多宗個案分批於土地註冊處查冊，當中220個有住宅物業；署方針對懷疑及有人舉報的15400宗個案作覆核，證實當230戶有住宅物業，部分已收回單位或將發收樓通知書。她提到，署方亦向內地當局求助，查證疑於內地擁有物業的住戶資產，發現當中有9戶在內地擁有的資產超標，部分更涉申請公屋時瞞報，將會跟進檢控。

相關字詞﹕編輯推介 房屋署 公屋 申報 羅淑佩

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