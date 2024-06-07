醫衛局：禁加味煙非剝奪選擇權　煙民可選擇戒煙 (11:06)

邵家輝（7日）於港台《千禧年代》上指，世界各地均可售賣加味煙，政府今次建議有如剝奪市民買煙的選擇權。他又擔心有吸食加味煙習慣的旅客或商人，會因此影響來港意欲，而且若只禁售賣加味煙但可吸食，亦擔心私煙更為猖獗。李力綱就相信，旅客來港重視整體及多元體驗，非單以控煙措施就影響他們是否來港，又相信旅客來到會想感受清新空氣。

當局亦提出禁止排隊時吸煙，首階段涵蓋等候公共交通工具，及排隊進入公營醫療機構、公眾娛樂場所等處所。李力綱表示，有關做法較進取及創新，當局先選擇易於執行的地點處所，希望可循序漸進，形成排隊時禁煙的氛圍。被問到為何未有涵蓋餐廳外排隊等位，他解釋，公共交通上本身已禁煙，當局想先於市民最經常做、最易明白的地點執行。他稱，政府當初提出於食肆內全面禁煙，亦有不少意見擔心執法、市民反應等問題，但當局逐步推行，最後亦成功落實。

李力綱：控煙是持久戰 不能掉以輕心

至於政府表明持續檢視煙草稅，邵家輝認為本港控煙已算成功，質疑為何仍要跟隨其他吸煙率高的國家檢視煙草稅，認為只會加重基層市民買煙負擔，「有錢就多選擇，冇錢就少選擇」。李力綱就於商台《在晴朗的一天出發》表示，控煙是「持久戰」，一旦掉以輕心、自滿或放慢腳步，吸煙率很易反彈，影響整個社會。他又說，不覺得令吸煙率再下降是不可能任務，相信推出10項短期措施後，很大機會可繼續降低吸煙率，又說措施反映政府保障市民健康的決心。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則認為，政府應在控煙問題上採取更軟性手法，而非單純依賴立法和禁令，例如效法日本及歐洲國家設禁煙室，而非一味擴大禁煙區。政府亦可參考內地做法，推出較低危害性的新煙草產品，協助煙民逐步轉用。他亦建議政府應該加強宣傳教育工作，除了提供針灸、戒煙貼等生理層面協助外，亦可加強心理層面的幫助，例如為煙民提供輔導。