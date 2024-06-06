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警疑誤射催淚彈至診所　醫生要求傳召蕭澤頤出庭作證被拒 (17:15)

2019年11月18日警方圍堵理大，一名耳鼻喉科醫生入稟控告警務處長蕭澤頤，指警員誤射催淚彈到其尖沙嘴兩個單位，引致起火及損毁，索償逾672萬元。案件今（6日）在高院聆案庭提訊，該醫生要求傳召蕭澤頤出庭作證，他指責蕭懶惰，沒有向下屬了解事件，更聲言會向特首李家超投訴。聆案官指蕭沒有參與該行動，傳召作證是浪費法庭時間，不接納醫生的申請。 

原告為醫生梁錦聰；被告為警務處長，由律政司代表。梁錦聰要求警務處長蕭澤頤出庭作證，認為蕭應為事件負責，抗辯書亦由他填寫，作為被告人應該出庭。梁錦聰又表示有兩顆催淚彈射入其單位，催淚彈是警察財產，蕭澤頤不能說他什麼都不知道，屬完全不能接受。

代表被告的律政司澄清，蕭澤頤雖是被告人，但並非親自撰寫或贊同陳述書。被告方又表示將傳召3名當日在場的證人作供，而蕭澤頤並不在場，對行動沒有任何個人認知，無必要傳召。梁錦聰聽畢指責蕭懶惰，沒有向下屬了解事件，更聲言會向特首李家超投訴。他認為蕭作為警務處長，只有他知道事實全貌，無人能取代其位置。

聆案官何志賢接納警方理由，指蕭當時不在場，傳召作證是浪費法庭時間。他指警務處長作為被告就一定要出庭的想法是誤解，下令原告支付被告今天的訟費等。

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