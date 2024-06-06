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屠龍小隊案被告供稱「隊長」提及藉破壞迫政府妥協 (15:54)

《反恐條例》首案、多人涉策劃2019年殺警，今（6日）在高院第29天審訊。屬無名組織的控方證人彭軍壕續接受辯方盤問，指隊長吳智鴻曾向他表示該組織最多能召集逾200名成員。彭提及他與吳智鴻及被告賴振邦等人曾赴台灣參加軍訓，包括練習真槍射擊與投擲汽油彈。軍訓期間，彭聽到吳、賴及另一名參與者的對話，談及要藉破壞去迫使政府妥協。

彭軍壕（案發時33歲）接受第五被告賴振邦的代表是香媛的盤問，供稱2019年6月他受涉案同謀吳智鴻的邀請，加入一個無名的組織。該組織由一名叫「大舊」的金主所發起及統籌，彭曾聽吳說過，如果該組織「吹盡雞」，最多可以召集200多人。辯方問及該組織成立之目的，彭稱他沒有過問，但他估計是讓「有一班人畀『大舊』用。」

辯方又問彭為何要加入組織，彭思考片刻後回答「想為運動做返啲嘢，但（我）冇諗過做可能會傷害到人嘅嘢。」辯方追問，彭可用個人名義達到目的，沒有必要加入組織，彭指與組織成員合作會更有默契，能夠分工合作及有計劃地行事。彭同意他加入組織時已預期要參與暴力事件。

同年9月16日，彭與吳一行人到台灣軍訓，為期兩周，當地教官曾帶他們到一處隱蔽沙灘，訓練他們投擲汽油彈。彭稱他們只是嘗試投擲沒點燃的汽油彈，實際點燃的只得一枚。辯方問及既然他們只是扔瓶子，為何需要特別訓練，彭稱訓練安排不是由他決定。彭亦指，他們練習真槍射擊時，吳自製鋁熱彈及在眾人面前示範引爆。

彭又提及，他有好幾次在宿舍內看見吳智鴻、賴振邦及張堅順在聊天，彭偶而經過時，聽到3人談及要藉破壞去迫使政府作出妥協，彭在庭上堅稱自己不是偷聽3人對話。辯方又指，彭參加軍訓後返港，其後陪同吳在西環與「大舊」開會，詢問彭是否吳的「左右手」或組織的「第二把交椅」，彭一概表示不同意。

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