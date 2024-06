美國飛行學校禁國泰機師學員個人飛行訓練　指接二連三出意外但未報告 (15:25)

AeroGuard於電郵中形容,三宗事件並非小事(were not minor),包括飛機翼尖與硬物碰撞損毁(wingtip collision with a fixed object)、彈跳著陸致飛機螺旋槳撞上跑道(bounced landing leading to a substantial prop strike on the runway)、以及飛機完全偏離跑道(completely departed the runway)。

AeroGuard 副總裁兼培訓主管Jay Meade於電郵稱,三宗意外均涉及學員在返程時未有諮詢值班飛行教練,當中兩宗意外的涉事學員返回訓練地點後亦未有適當地報告事件。Jay Meade形容暫停個人飛行訓練是必要,因學員無法或不願意(unable , or are unwilling) 溝通,學員的表現即使在訓練和指導下仍無法達到期望。他又強調,暫停個人飛行訓練與飛機損毁無關,雙人飛行訓練及學術課則會繼續。

國泰航空回應指,得悉飛行學校報告的情况,稱非常認真看待事件,亦「完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定」,亦會與學校保持緊密聯繫及跟進調查。

國泰又指,事件涉及受訓學員,指學員成功通過培訓考核後將受僱國泰,並須接受額外的綜合訓練後,才會安排飛行任務。涉事的飛行培訓課程由持牌專業飛行培訓機構所舉辦,並由當地民航機構所規管。國泰會繼續維護飛行訓練學員和機組人員的安全和身心健康,並全力確保飛行訓練劃符合公司一貫的嚴謹標準。