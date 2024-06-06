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美國飛行學校禁國泰機師學員個人飛行訓練　指接二連三出意外但未報告 (15:25)

美國飛行學校AeroGuard近日向國泰機師學員發電郵，指觀察到國泰機師學員近日訓練時意外宗數有驚人升幅，由於過去三周國泰機師學員在受訓期間發生三宗意外，而且學員未有報告事件，決定即時起暫停國泰機師學員的個人飛行訓練以調查事件。國泰航空回應指，「完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定」。

AeroGuard於電郵中形容，三宗事件並非小事（were not minor)，包括飛機翼尖與硬物碰撞損毁（wingtip collision with a fixed object)、彈跳著陸致飛機螺旋槳撞上跑道（bounced landing leading to a substantial prop strike on the runway)、以及飛機完全偏離跑道（completely departed the runway)。

AeroGuard 副總裁兼培訓主管Jay Meade於電郵稱，三宗意外均涉及學員在返程時未有諮詢值班飛行教練，當中兩宗意外的涉事學員返回訓練地點後亦未有適當地報告事件。Jay Meade形容暫停個人飛行訓練是必要，因學員無法或不願意（unable , or are unwilling) 溝通，學員的表現即使在訓練和指導下仍無法達到期望。他又強調，暫停個人飛行訓練與飛機損毁無關，雙人飛行訓練及學術課則會繼續。

國泰航空回應指，得悉飛行學校報告的情况，稱非常認真看待事件，亦「完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定」，亦會與學校保持緊密聯繫及跟進調查。

國泰又指，事件涉及受訓學員，指學員成功通過培訓考核後將受僱國泰，並須接受額外的綜合訓練後，才會安排飛行任務。涉事的飛行培訓課程由持牌專業飛行培訓機構所舉辦，並由當地民航機構所規管。國泰會繼續維護飛行訓練學員和機組人員的安全和身心健康，並全力確保飛行訓練劃符合公司一貫的嚴謹標準。

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