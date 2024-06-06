醫衛局倡加強控煙措施　擬禁排隊時吸煙、全禁另類吸煙產品及禁向未成年人提供煙草　違例吸煙擬罰3000 (14:54)

其餘短期措施包括引入完稅煙標籤制度，建設系統識別未完稅及已完稅香煙產品；若煙草產品價錢低於已完稅產品，零售方有責任證明產品已完稅。當局亦建議提高售賣未完稅香煙的罰則至罰款200萬元及監禁7年，並列入《有組織及嚴重罪行條例》。醫衛局亦稱會持續檢視煙草稅、禁止薄荷煙或水果煙等加味煙、實施全煙害警示包裝，及加強戒煙服務及宣傳教育。

被問到如何定義「排隊」，醫衞局副秘書長李力綱表示，相信排隊是社會大眾熟悉的行為，稱正在排隊的人士一定知道自己在排隊，又說新措施是改變行為及文化，首要形成氛圍，相信隨後在隊列旁邊吸煙的行為亦會減少。他又表示，北京、新加坡都有類似做法，主要是回應市民不喜歡在排隊時被迫吸食二手煙的訴求。

至於控煙諮詢時曾提及的禁止邊行邊吸煙、即「火車頭」，當局評估執法上有挑戰，舉例指要定義何為「火車頭」、何為「邊行邊吸煙」、如何移動才算步行等，認為要透過法例執行須十分謹慎，才可避免爭拗，故暫不實行，要先參考海外情况。

盧寵茂：維持2025年吸煙率降至7.8%目標

醫衛局長盧寵茂表示，政府去年第三季就控煙策略作諮詢，結果反映超過9成市民支持進一步降底香港吸煙率，稱社會有廣泛共識。他指，當局研究措施時，已考慮公眾諮詢結果、相關控煙政策對減低煙害的成效、公眾接受程度及執行操作時的困難或矛盾。盧又說，當局會在檢討短期措施成效後，料在2026年後考慮推出中期措施，未來亦會探討進一步的長期措施。

至於10項短期措施的推行時間表，他說期望2025年可通過並執行相關措施，各措施的生效時間或有差異，又強調當局維持於2025年將吸煙率降至7.8%的目標，會盡最大努力推進，有信心在多管齊下的措施下朝目標進發。

當局曾提出考慮禁止向某年份後出生者賣煙，今次將該政策納入長期措施作考慮，盧寵茂說，要考慮措政策帶來的影響及成效，認為是「終極手段」，形同全面禁止市民吸煙，考慮到做法爭議大，需要更多時間去討論及考慮執行細節。被問到今屆政府任期內會否推行，盧寵茂稱「唔會話一定唔會」，但指出中期措施會於2026年後檢討短期措施後推出，相信長期措施屬更長遠的政策。