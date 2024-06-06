港大校政風波｜羅范椒芬、蔡素玉等港大校友聯署　稱對王沛詩管理能力失信心 (14:13)

聯署人包括前校委會委員黃啟民及文灼非、前行會成員羅范椒芬、前全國人大代表蔡素玉等8人。聯署信中寫到，假如政府默認校委會決定，將造成政府通過委任主席操控大學、架空校長的印象，「不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象」，希望李家超在此「艱難時刻」，履行法律賦予的職責，挺身而出。

聯署人亦在信中表示，校委會的角色是提供戰略指引，確保風險管理及內部監控系統的成效，並監督管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務，又說學術機構要求主席有廣闊的胸襟、見識及領導能力，能夠帶領機構盡快回復正常運作。信中亦指出，多位前任校委會主席與大學校長都互相尊重、坦誠溝通、合作愉快，他們共同帶領港大攀上今日的國際地位，「成就得來不易，必須好好珍惜」。