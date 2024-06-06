港大校政風波｜羅范椒芬、蔡素玉等港大校友聯署　稱對王沛詩管理能力失信心 (14:13)

香港大學校委會上周通過任命多名暫任副校長，港大校長張翔昨致函教職員、師生及校友，斥校委會上周在他及校委成員毫不知情下提出決議任命幾名暫任副校長。數名港大校友聯署去信身兼港大校監的特首李家超，稱校委會在未經與校長協商的情况下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，深感憂慮，對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，冀李家超採取果斷行動，早日平息風波，並責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案。
聯署人包括前校委會委員黃啟民及文灼非、前行會成員羅范椒芬、前全國人大代表蔡素玉等8人。聯署信中寫到，假如政府默認校委會決定，將造成政府通過委任主席操控大學、架空校長的印象，「不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象」，希望李家超在此「艱難時刻」，履行法律賦予的職責，挺身而出。
聯署人亦在信中表示，校委會的角色是提供戰略指引，確保風險管理及內部監控系統的成效，並監督管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務，又說學術機構要求主席有廣闊的胸襟、見識及領導能力，能夠帶領機構盡快回復正常運作。信中亦指出，多位前任校委會主席與大學校長都互相尊重、坦誠溝通、合作愉快，他們共同帶領港大攀上今日的國際地位，「成就得來不易，必須好好珍惜」。