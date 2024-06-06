未揭主動脈剝離致命　死因庭裁定主婦死於自然 (13:03)

事主潘玉玲2021年12月4日送院，翌日不治。死因裁判官林希維今接納病理學醫生鍾雅如的供辭，裁定事主的死因為心臟主動脈剝離帶心包積血；若離世者生前患有可致命疾病，最終因此病離世，法律上須裁定死於自然。林官表示，事主患主動脈剝離是身體自然產生的病症，並非受外來襲擊，遂裁定事主死於自然。

針對死因庭建議，林官引述心臟科專家范瑜茵指「醫學是一門藝術」，有關建議要切實可行，不應取代醫生專業判斷。林官向醫管局提出3項建議，包括(1) 若病人投訴胸口撕裂性痛楚，並伸延至背部，醫護應提高警覺，考慮病人是否出現主動脈剝離，亦以新近拍攝的胸腔X光片對比舊有X光片，確定病人的縱膈腔有否擴大；(2) 若懷疑病人患急性心臟疾病，醫護應安排病人接駁心臟監察儀器，並每隔四小時檢查心電圖及檢驗心酵素；(3) 醫生以口頭方式處方藥物後，應在切實可行之下，盡快會見病人。

事主丈夫孫智聰表示，從家屬的角度，覺得妻子遭遇不幸。他稱從研訊了解醫護可以改善的地方，感覺難過和有情緒，希望本案可以「造福」他人，減少對其他家庭的傷害。孫提到，妻子在急症室初步診斷為冠心病，內科改以腸胃炎方向診治；若死因庭處理過不少主動脈剝離個案，不知道前線醫護有否從過往的裁決中學習，「若（醫護）有學習的話，警覺性提升，我太太會不會在急症室『把關位』好一啲？」