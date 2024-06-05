小一派位 ︳大成小學指僅獲派1班不公道　教育局：按現行機制處理 (22:05)

教育局回覆查詢稱，當局在3月7日去信全港小學，通知下學年小一至小六建議的核准班級結構及教職人員編制（即俗稱「開班信」），信中註明學校可於同月25日或之前，就建議的班級結構提交意見，但限期前並沒接獲大成小學來函。局方強調，大成小學的開班與學位分配的安排與現行機制無異，「學校如有疑問，應直接聯絡教育局」。

教育局續解釋，當公營學校在自行分配學位階段連同預計統一派位階段獲派的人數達到16人或以上，可獲資助開辦小一班級；不過，如學校獲派的總人數少於41人，而同一校網內的其他學校仍有餘額，該校將未能開辦第二班的小一班級。

大成小學的辦學團體孔教學院今午發新聞稿，稱一直與教育局密切溝通大成小學的開班事宜，強調辦團「一直清晰理解派班的機制，對教育局的決定並無異議」。