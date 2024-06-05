張翔斥校委會委任副校長事件  動搖港大學術自主百年基石 (21:09)

校大校委會在上月28日開會，會上審議多名副校長人選。張翔事後已點名批評校委會主席王沛詩的處事安排。校委會當日會議表決通過任命多名暫任副校長人選，副校長由4人增至9人，即時生效，當中5名學者晉身副校長，佈局上新加副校人數，超越校長張翔原有班底人數。會議上，化學學者任詠華取代王于漸暫任首席副校長，王轉為負責「大學拓展」，原副校長（學術發展）宮鵬調任管理「環球事務」。

張翔今日再致函教職員，指大學發展離不開安定的環境，但認為香港大學過去一年，內部紛爭不斷，衝擊大學的運作，認為影響香港大學未來的聲譽和地位。他又指因為有人匿名投訴他，已引發的調查長達半年，事件剛完結，校委會上星期二舉行會議，「在我和校委會成員事先毫不知情的情況下，有決議被提出，以任命幾位暫任副校長。」

張翔指，《香港大學條例及規程》賦予校長任命暫任高層管理人員的權力，因為認為校委會今次任命暫任副校長的程序，「違反既定程序」，並背離任命高級管理層時需事先進行溝通和討論的良好管治基本原則。他重申，所有暫任副校長的人選建議均非由他提出，大學管理層對此一無所知。

張說這樣的行爲，會動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才。他指作為一校之長，有責任維護大學的百年優良傳統、管理機制和程序，以確保大學的正常運作。他並說「必須尋求解決之道，捍衛大學的尊嚴」，但文中無提及他會採取什麼行動。