林世雄結束訪問廣州及湛江 晤湛江市領導交換意見 (17:57)

林今日上午先到訪湛江港及湛江綜合保稅區，聽取有關港口及保稅區運作的介紹，了解湛江港海鐵聯運營運模式以及保稅區如何透過運用大數據提升信息系統，加速貨物流轉，便利通關。他其後到訪一間廣東省龍頭冷鏈物流公司，參觀園內先進設備。

他又與湛江市市長曾進澤及湛江市政府官員會面，就雙方關注的議題交換意見。林世雄表示:「自港珠澳大橋開通以後，香港與粵西的行車距離大大縮短，為深化香港與粵西合作帶來前所未有的機遇。香港憑藉開放自由的市場、完善的法律制度、發達的金融和專業服務，以及接通內地和國際的多式聯運網絡，是華南與世界之間的貿易和物流的首要門戶。」

林續指，香港為國家的國際航運中心、國際航空樞紐、國際物流樞紐和國際貿易中心，而粵西則有龐大的實體產業，湛江的大宗商品貿易蓬勃，並通達西南省份。他相信結合香港及湛江的優勢，定能產生強大的協同效應，打通新的物流和貿易通道。他今日結束兩天訪問廣東行程，晚上返港。