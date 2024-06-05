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黎智英案︳下周將完成處理控方案情　黎智英下月9日中段陳辭 (16:17)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今日（5日）第89日審訊。控方續播放在黎智英手機內檢取的片段及錄音，包括黎向《蘋果》員工傾談編採事宜。黎稱《蘋果》英文版的內容要與《南華早報》不同，要報道更多中國的維權新聞，並呼籲一些關注人權或民主自由的組織向《蘋果》發放消息，黎亦提議邀請漫畫家「尊子」創作諷刺大陸的漫畫。

控方播畢片段及錄音後處理進一步承認事實，指與香港暫停移交逃犯協定的國家包括美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭及德國等多國。及後控方申請押後審訊至6月11日，待完成翻譯文件後便結束控方案情。黎智英一方表示有意在控方案情完成後作出中段陳辭，3間蘋果公司則由律師表明不作中段陳辭。法庭遂應控辯雙方申請，押後案件至6月11日，並排期於7月9日作中段陳辭。 

控方指2020年5月27日，「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）向黎傳送一段他與英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）的訪談片段，當中奧爾頓呼籲香港示威者應採用和平手段抗爭，展示比中共更好的一面。奧爾頓亦引述彭定康的說法，指中國試圖更改《基本法》的做法令人髮指，他已參與由彭定康發起的聯署聲明，聯署者為逾200名來自各國的議員與政策制定者，他們通過聲明以示支持香港市民。

控方續指同年6月1日，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）向黎傳送的片段，內容為IPAC的政治宣傳片，由不同國家的IPAC成員發表對中國與香港政局的看法。

控方另在黎手機內檢取兩段錄音，為黎與《蘋果》員工傾談編採事宜。黎稱《蘋果》英文版要報道中國的維權新聞，有員工提議維權新聞的題材應包括六四、中國異見人士、維權律師等，黎表示認同及稱「我哋要做返真實新聞。」黎亦指Mark Simon正尋找外國政客與官員等訂閱《蘋果》。會上有人建議刊登諷刺大陸的漫畫，黎認為可邀請「尊子」幫忙，指「最好嘅漫畫都係尊子」；另一段錄音內容為黎要求盧峯等寫手每日為他提供一小段文字以經營他的Twitter帳戶，內容最好是能吸引美國讀者的中國話題。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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