明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案證人稱「一直好想退出」殺警計劃　惟憂「累全家」 (15:20)

《反恐條例》首案、「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，今（5日）在高院第28天審訊。屬無名組織的彭軍壕作供稱得知同謀吳智鴻計劃用炸彈時，彭想過遊行期間會炸死很多人。辯方問彭是否覺得吳智鴻是「癲」？彭思考片刻回答「覺得」，辯方追問彭為何不退出，彭稱「既然我覺得佢係癲，佢個plan係癲，我要返屋企累全家？」辯方引述彭曾錄口供表示「我就一直好想退出」，但他若不參與，「以吳的為人，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人」。

控方證人彭軍壕（案發時33歲）今接受開始接受辯方盤問，彭供稱他的父親是前警署警長。

針對台灣軍訓，被告張銘裕的大律師姚本成盤問指，吳智鴻無講過完成軍訓一定要參加「大行動」，故兩者「扯唔埋纜」？彭認同並指當時不知用槍行動，他同意軍訓包食宿和有津貼，「當去旅行操fit下自己」。彭確認訓練不算認真，沒有紀律和罰則，他試過晚上去夜市。彭指，張銘裕有參與實彈射擊，不知張為何提早退團。

從台灣返港後，彭稱從吳智鴻和隊員收取兩萬元，彭指當時已經無業且無所事事，跟吳外出食飯就由對方結帳。在行動前夕，彭得知吳打算在軒尼詩道及和菲林明道交界附近用炸彈，不清楚確實位置，吳預計不會波及不關事的人，而彭沒顧慮到牽連鄰近油站。

姚大狀讀出彭的口供，指他一直希望退出，「但以鴻仔為人，我知道佢咁多嘢，佢亦知道我住邊到，如果我唔參與嘅話，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人，所以我無得唔參與」。彭在庭上維持說法，他稱聽到計劃細節後更加擔心連累家人，否認推卸責任。

在被告李家田的大律師林芷瑩盤問下，彭同意形容吳智鴻為人兇惡，彭承認害怕吳，但彭不曾和父親商量事件。彭稱被捕時已擬認罪，但拒絕提供電話密碼，他還押時獲囚友告知可做「金手指」，其後多次和警方見面及錄取無損權益口供。林大狀指，在彭錄取無損權益口供後，控方將原本「串謀有意圖傷人」罪修改成目前「串謀犯對訂明標的之爆炸」等3罪，而彭指證本案多人，彭同意，但否認事前與警方達成協議。審訊明（6日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞