屠龍小隊案證人稱「一直好想退出」殺警計劃　惟憂「累全家」 (15:20)

控方證人彭軍壕（案發時33歲）今接受開始接受辯方盤問，彭供稱他的父親是前警署警長。

針對台灣軍訓，被告張銘裕的大律師姚本成盤問指，吳智鴻無講過完成軍訓一定要參加「大行動」，故兩者「扯唔埋纜」？彭認同並指當時不知用槍行動，他同意軍訓包食宿和有津貼，「當去旅行操fit下自己」。彭確認訓練不算認真，沒有紀律和罰則，他試過晚上去夜市。彭指，張銘裕有參與實彈射擊，不知張為何提早退團。

從台灣返港後，彭稱從吳智鴻和隊員收取兩萬元，彭指當時已經無業且無所事事，跟吳外出食飯就由對方結帳。在行動前夕，彭得知吳打算在軒尼詩道及和菲林明道交界附近用炸彈，不清楚確實位置，吳預計不會波及不關事的人，而彭沒顧慮到牽連鄰近油站。

姚大狀讀出彭的口供，指他一直希望退出，「但以鴻仔為人，我知道佢咁多嘢，佢亦知道我住邊到，如果我唔參與嘅話，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人，所以我無得唔參與」。彭在庭上維持說法，他稱聽到計劃細節後更加擔心連累家人，否認推卸責任。

在被告李家田的大律師林芷瑩盤問下，彭同意形容吳智鴻為人兇惡，彭承認害怕吳，但彭不曾和父親商量事件。彭稱被捕時已擬認罪，但拒絕提供電話密碼，他還押時獲囚友告知可做「金手指」，其後多次和警方見面及錄取無損權益口供。林大狀指，在彭錄取無損權益口供後，控方將原本「串謀有意圖傷人」罪修改成目前「串謀犯對訂明標的之爆炸」等3罪，而彭指證本案多人，彭同意，但否認事前與警方達成協議。審訊明（6日）續。