明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉下體綁震蛋貼少女非禮罪成　醫生上訴被駁回 (14:27)

曾於公院任職的男醫生前年在港鐵車廂內，以貼有震蛋的下體三度挨近一名少女的臀部。男醫生否認一項非禮罪，經審訊後被裁定罪成，他不服定罪上訴，今（5日）被高院即日駁回，維持原判，須即時服刑。法官指原審證據充分及具壓倒性，但上訴方猶如用顯微鏡般審視並堅持理據，做法不切實際及吹毛求疵。

上訴人李永熙（案發時30歲）被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。據原審證供，李警誡下稱因工作壓力大才會用震動器放在自己下體並貼在X的臀部取得快感，上訴方質疑原審法官錯誤裁定李是在自願情況下作出招認。暫委法官姚勳智認同裁判官的觀察，不同意李會因為害怕家人擔心而簽署確認如此嚴重的指控，事件亦攸關其工作。

上訴方又質疑X與目擊犯案過程的便衣警員的證供有不能磨合之處，例如警員所指的首次接觸實為X所指的第二次接觸，以及投訴遭警員不合理武力對待。法官指X感覺震動的時間相隔短，警員在深水埗站才上車，裁判官已裁定接觸不止一次，每次維持約3秒，二人明顯是描述同一事件，而若警員的確有大力按壓力於地上和拉扯他上樓梯，李應有明顯傷勢。

法官續指，李被發現時沒有拉上褲鏈，露出陰莖但以風衣遮蔽，下體並貼有兩粒震蛋，當時車廂非十分擠擁，裁判官分析後裁定犯案並非意外。法官指本案證據充分，考慮X供辭、警員的觀察和李貼有震蛋的情況，控方舉證至毫無合理疑點，駁回上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞