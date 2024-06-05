QS世界大學排名香港6校名次升　港大排名較清華、耶魯高 (15:15)

中大昨發稿，指今次創下自2010年設立排名以來的最佳成績。中大昨引述校長段崇智指，中大有「驕人成績」，將繼續奮進向前， 追求知識創新，聚焦可持續發展，並為社會提供更多實用的方案，創造更美好的未來。

科大指出，今次排名反映大學在教研和知識轉移的卓越表現，備受肯定；又指名是評估大學表現的其中一項參考因素，保持卓越的教研水平「更為重要」。

城大表示，已連續10年位列全球首100名，被評為前4%的大學，今年在「師生比例」和「平均論文引用率」表現出色，均位列全港第一。校方昨引述校長梅彥昌表示，將續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生，「成為真正的世界公民和一流的研究人員」。

浸大表示，今次是自2013年以來同一排名的最佳表現，「大學對結果表示歡迎」。嶺大表示，明白有關排名所帶的滯後效應，「期待未來各種參考指標能反映嶺大最新成果」，又指校方近來有多項新發展，例如上月成立數據科學學院，盼「更多創新與突破」。

QS世界大學排名，按9項主要指標評分，包括學術聲譽、單位教員論文引用率、僱主聲譽、就業能力、教員學生數量比、國際教員佔比、國際研究網路、國際學生佔比，以及可持續性。