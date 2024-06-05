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QS世界大學排名香港6校名次升　港大排名較清華、耶魯高 (15:15)

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今晨（5日）公布「世界大學排名2025」，本港6間院校排名較去年上升，當中3間位列全球首50名，包括按年升9名、排第17的香港大學。港大排名高過不少知名學府，例如本年度排第20的北京清華大學、第23名的美國耶魯大學。整體表現而言，美國麻省理工學院（MIT）連續13年位列榜首，亞洲大學中排名最前是第8名的新加坡國立大學。

院校 2025排名 2024排名 變化
海外院校      
美國麻省理工學院 1 1 不變
英國倫敦帝國學院 2 6 ↑4
英國牛津大學 3 3 不變
美國哈佛大學 4 4 不變
英國劍橋大學 5 2 ↓3
美國史丹福大學 6 5 ↓1
瑞士蘇黎世聯邦理工學院 7 7 不變
新加坡國立大學 8 8 不變
英國倫敦大學學院 9 9 不變
美國加州理工學院 10 15 ↑5
       
本港大學      
香港大學 17 26 ↑9
中文大學 36 47 ↑11
科技大學 47 60 ↑13
理工大學 57 65 ↑8
城市大學 62 70 ↑8
浸會大學 252 295 ↑43
嶺南大學 711至720 641至650 下跌

QS高級副總裁Ben Sowter指出，本港院校仍需改善畢業生就業表現，提到排名準則之一是「僱主聲譽」表現，但單計「僱主聲譽」的排名，本港無一院校打進全球首100名。他指如本地的大學欲保持世界排名，亦須在「日益變化的經濟和政治環境之間取得平衡」。

中大昨發稿，指今次創下自2010年設立排名以來的最佳成績。中大昨引述校長段崇智指，中大有「驕人成績」，將繼續奮進向前， 追求知識創新，聚焦可持續發展，並為社會提供更多實用的方案，創造更美好的未來。

科大指出，今次排名反映大學在教研和知識轉移的卓越表現，備受肯定；又指名是評估大學表現的其中一項參考因素，保持卓越的教研水平「更為重要」。

城大表示，已連續10年位列全球首100名，被評為前4%的大學，今年在「師生比例」和「平均論文引用率」表現出色，均位列全港第一。校方昨引述校長梅彥昌表示，將續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生，「成為真正的世界公民和一流的研究人員」。

浸大表示，今次是自2013年以來同一排名的最佳表現，「大學對結果表示歡迎」。嶺大表示，明白有關排名所帶的滯後效應，「期待未來各種參考指標能反映嶺大最新成果」，又指校方近來有多項新發展，例如上月成立數據科學學院，盼「更多創新與突破」。

QS世界大學排名，按9項主要指標評分，包括學術聲譽、單位教員論文引用率、僱主聲譽、就業能力、教員學生數量比、國際教員佔比、國際研究網路、國際學生佔比，以及可持續性。

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