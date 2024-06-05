QS世界大學排名香港6校名次升　港大排名較清華、耶魯高 (15:15)

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今晨（5日）公布「世界大學排名2025」，本港6間院校排名較去年上升，當中3間位列全球首50名，包括按年升9名、排第17的香港大學。港大排名高過不少知名學府，例如本年度排第20的北京清華大學、第23名的美國耶魯大學。整體表現而言，美國麻省理工學院（MIT）連續13年位列榜首，亞洲大學中排名最前是第8名的新加坡國立大學。
|院校
|2025排名
|2024排名
|變化
|海外院校
|美國麻省理工學院
|1
|1
|不變
|英國倫敦帝國學院
|2
|6
|↑4
|英國牛津大學
|3
|3
|不變
|美國哈佛大學
|4
|4
|不變
|英國劍橋大學
|5
|2
|↓3
|美國史丹福大學
|6
|5
|↓1
|瑞士蘇黎世聯邦理工學院
|7
|7
|不變
|新加坡國立大學
|8
|8
|不變
|英國倫敦大學學院
|9
|9
|不變
|美國加州理工學院
|10
|15
|↑5
|本港大學
|香港大學
|17
|26
|↑9
|中文大學
|36
|47
|↑11
|科技大學
|47
|60
|↑13
|理工大學
|57
|65
|↑8
|城市大學
|62
|70
|↑8
|浸會大學
|252
|295
|↑43
|嶺南大學
|711至720
|641至650
|下跌
QS高級副總裁Ben Sowter指出，本港院校仍需改善畢業生就業表現，提到排名準則之一是「僱主聲譽」表現，但單計「僱主聲譽」的排名，本港無一院校打進全球首100名。他指如本地的大學欲保持世界排名，亦須在「日益變化的經濟和政治環境之間取得平衡」。
中大昨發稿，指今次創下自2010年設立排名以來的最佳成績。中大昨引述校長段崇智指，中大有「驕人成績」，將繼續奮進向前， 追求知識創新，聚焦可持續發展，並為社會提供更多實用的方案，創造更美好的未來。
科大指出，今次排名反映大學在教研和知識轉移的卓越表現，備受肯定；又指名是評估大學表現的其中一項參考因素，保持卓越的教研水平「更為重要」。
城大表示，已連續10年位列全球首100名，被評為前4%的大學，今年在「師生比例」和「平均論文引用率」表現出色，均位列全港第一。校方昨引述校長梅彥昌表示，將續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生，「成為真正的世界公民和一流的研究人員」。
浸大表示，今次是自2013年以來同一排名的最佳表現，「大學對結果表示歡迎」。嶺大表示，明白有關排名所帶的滯後效應，「期待未來各種參考指標能反映嶺大最新成果」，又指校方近來有多項新發展，例如上月成立數據科學學院，盼「更多創新與突破」。
QS世界大學排名，按9項主要指標評分，包括學術聲譽、單位教員論文引用率、僱主聲譽、就業能力、教員學生數量比、國際教員佔比、國際研究網路、國際學生佔比，以及可持續性。